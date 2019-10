Uomini e Donne oggi: forti accuse e scontri accesi in studio

Uomini e Donne oggi, in onda il Trono Over: Gemma vs Anna, arriva un racconto abbastanza particolare

A Uomini e Donne oggi va in onda la continuazione della puntata del Trono Over. Ieri si è conclusa con Ida e Armando al centro dello studio. I due hanno stupito proprio tutti, rivelando di essersi scambiati un bacio durante una loro uscita. Questa rivelazione ha sconvolto, in particolar modo, Riccardo. Oggi la puntata riparte proprio da loro, ma si passa subito a Valentina M. che continua a uscire con Paolo. La dama ammette che l’ultima volta non si era trovata bene con lui, in quanto si sarebbe dimostrato troppo oppressivo. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere le avrebbe detto di amarla e avrebbe cercato di baciarla con insistenza. Lei poi avrebbe ceduto, ma malvolentieri. A questo punto, in studio, Paolo le chiede scusa se è apparso troppo possessivo nei suoi confronti. In realtà, l’uomo confessa che si sentiva solo protettivo. Alla fine, entrambi decidono di continuare questa conoscenza, sebbene lei metta comunque dei paletti. Dopo di che, si passa a quanto accaduto durante la puntata della scorsa settimana, in cui Gemma e Anna avevano dato vita a una lite molto accesa.

Ricordiamo che la Tedesco aveva sfidato e vinto sulla Galgani. Quest’ultima se la prende duramente con la rivale e così continua lo scontro tra loro, che si era acceso la scorsa settimana. Ed ecco che si torna a parlare di Giorgio Manetti. In particolare, Anna si dice certa del fatto che l’ex cavaliere non abbia voluto continuare la storia con Gemma, ma non per colpa sua. A intromettersi nella discussione ci pensa Gianni, il quale non comprende il motivo per cui ogni volta il nome di Giorgio continui a uscire fuori all’interno del programma. Arriva, a questo punto, un racconto abbastanza curioso su Anna, fatto da Paolo. Quest’ultimo ha rivelato qualcosa di inaspettato alla redazione.

Oggi a Uomini e Donne: Anna Tedesco ancora duramente accusata per il suo rapporto con Giorgio Manetti

Grave accusa nei confronti di Anna, la quale deve difendersi da un racconto fatto da Paolo. Quando i due sono usciti insieme hanno preso un taxi. Il taxista pare abbia fatto intendere che solitamente la Tedesco è accompagnata da un altro uomo, che potrebbe essere appunto Giorgio. Paolo ha raccontato questo episodio alla redazione, ma non voleva che venisse fuori in studio.