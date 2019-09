Trono Over assalto a Gemma: “Donnetta”, Barbara esagera e Anna svela segreto

Uomini e Donne, Gemma Galgani sotto attacco: Barbara De Santi e Tina Cipollari esagerano

Puntata movimentatissima quella di oggi del Trono Over, visto che Gemma Galgani è stata bersagliata non solo da Tina Cipollari, che proprio non riesce più a farsi andar bene i discorsi della Dama alla fine di ogni messa in onda, ma anche da alcune donne del parterre femminile come Barbara De Santi che ha davvero esagerato. Tutto è nato dal commento di Gemma al comportamento di Tina durante la sfilata in cui ha interpretato Marilyn Monroe: la Cipollari ha tenuto a precisare che all’inizio il vestito si era alzato non per lei ma per il soffione, mentre Barbara ha fatto notare che Marilyn “è stata una donna che andava da un letto all’altro: volevi – le ha poi chiesto direttamente – far vedere quell’altra parte di te?”. Una puntata tempestosa insomma che ha visto scendere anche Maria De Filippi nell’arena per dividere la Cipollari dalla Galgani.

Trono Over, Tina non ne può più: “Donnetta”

Tina a un certo punto ha persino giudicato Gemma come “una scema, una cretina, una donnetta”, e questo non ha fatto altro che infastidire la Galgani che tra l’altro continua ad essere corteggiatissima: oggi sono state ben tre le sedute e tutti e tre i corteggiatori, sebbene non tutte le frequentazioni continueranno nelle prossime puntate, erano uomini distinti. Una boccata d’aria fresca dopo le parole cattive di Remo contro Loredana che oggi ha abbandonato lo studio tra le polemiche (ma con l’appoggio di Tina e Gianni). Non sappiamo come si concluderà questa stagione per Gemma ma di questo passo dubitiamo che sarà diversa dalle altre perché in alcuni casi è evidente che l’interesse dei Cavalieri sia prossimo allo zero.

Gemma e Jean Pierre: il segreto sul ballo svelato da Anna Tedesco

La stessa Anna Tedesco, ex di Nino Castanotto che aveva lasciato la trasmissione, ha svelato un segreto di uno dei corteggiatori con cui Gemma ha parlato oggi: Jean Pierre – questo il suo nome – avrebbe preso la Tedesco a ballare e le avrebbe fatto capire che sarebbe stato meglio se a lasciargli il numero fosse stata lei e non Gemma “perché mi piaci da morire”. Riuscirà mai la Galgani a trovare qualcuno in grado di farle battere di nuovo il cuore?