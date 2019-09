Uomini e Donne: Loredana e Raimondo lasciano tra le polemiche, tutti contro Remo

Loredana e Raimondo fidanzati, a Uomini e Donne la prima coppia dell’edizione 2019/2020

La puntata di oggi di Uomini e Donne è partita col botto perché Loredana e Raimondo sono andati via dalla trasmissione dopo aver deciso di continuare la conoscenza al di fuori degli studi televisivi; i due hanno subito trovato affinità l’uno con l’altra, e la loro esterna è andata così bene che era facile intuire che entrambi ne avrebbero parlato soddisfatti: Loredana a un certo punto ha persino ammesso che sarebbe rimasta volentieri più giorni con Raimondo ma che non ha potuto farlo perché doveva tornare a casa per recuperare il proprio gatto lasciato dalla sorella. Non è stato subito un bell’inizio in realtà perché la puntata è partita con un duro attacco a Loredana da parte di Remo.

Uomini e Donne, Tina e Gianni contro Remo: parole dure su Loredana

Il Cavaliere ha reagito malissimo al rifiuto di un ballo da parte della donna che però si è giustificata dicendo che in realtà aveva rifiutato qualsiasi approccio con gli altri uomini perché già interessata appunto a Raimondo. Evidentemente indispettito dal comportamento di Loredana, che alla sua inaspettata età sa molto bene ciò che vuole, Remo l’ha giudicata come “la meno peggio” e a un certo punto ha anche fatto intendere di essersi tolto un peso quando Loredana ha comunicato a tutti il suo interesse per Raimondo. Ma sono stati tanti altri gli insulti alla donna, giudicata ad esempio come “una brutta persona” per il sol fatto di aver rifiutato questo tanto chiacchierato ballo: accusa che ha fatto infuriare Tina Cipollari che tra le altre cose ne ha dette di ogni anche a Gemma. “Lei non è un galantuomo”, ha aggiunto a un certo punto uno Gianni Sperti infastidito.

Raimondo e Loredana lasciano la trasmissione felici

Prima che si scoprisse che Loredana e Raimondo fossero fidanzati quest’ultimo ha difeso a spada tratta la sua nuova compagna: “Mi meraviglio – queste le sue parole – che si arriva a una certa età e non si riesce a mantenere l’educazione”. In effetti Remo ha davvero esagerato e siamo convinti che molte delle accuse contro Loredana non sono piaciute a tanti telespettatori e non solo al pubblico in studio o a Tina e Gianni. Ad ogni modo ora Loredana e Raimondo sono felici e a quanto pare lo saranno per molto molto tempo! Tanti auguri!