Uomini e Donne oggi: Gemma chiude con Juan Luis, il gesto di Maria

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani decide di chiudere con Juan Luis

Oggi a Uomini e Donne vedremo tornare in scena i protagonisti del Trono Over. La prima puntata dell’anno 2020 vede al centro dello studio l’amata Gemma Galgani, che arriva a prendere un’importante decisione. Dove eravamo rimasti? La dama torinese era molto delusa dal comportamenti di Juan Luis, su cui Armando Incarnato ha portato in studio prove di chat e messaggi scambiati con altre donne. Non solo, Gemma si è ritrovata anche a trascorrere la notte insieme a Juan Luis con molte perplessità. Infatti, il cavaliere venezuelano si è poi addormentato, senza dare troppe attenzioni alla dama. Oggi a Uomini e Donne, vi anticipiamo, assisteremo all’uscita di scena di Juan Luis con tanto di animata discussione. In particolare, vedremo Gemma entrare in studio piuttosto arrabbiata, in quanto la settimana prima di questa registrazione (avvenuta lo scorso 27 dicembre), il cavaliere non l’avrebbe cercata per niente. Pare che l’uomo si sia fatto vivo solo due giorni prima di registrare questa puntata.

Gemma, di fronte a questo atteggiamento di Juan Luis, ha scelto di non rispondergli più. Oggi in puntata si parla anche dell’amico, il quale avrebbe ingenuamente scritto su Facebook che il cavaliere è arrivato nel programma per una scommessa. Naturalmente lo stesso Juan Luis nega il tutto in studio, ma nessuno sembra credergli. Infatti, i presenti si scagliano immediatamente contro di lui. Sono in molti a chiedere la sua eliminazione. Neppure Tina Cipollari si risparmia su Juan Luis, ma ovviamente si scaglia anche contro Gemma. Quest’ultima, intanto, decide di chiudere la loro frequentazione, senza troppi dubbi. Dall’altra parte, il cavaliere asseconda la scelta presa dalla dama.

Oggi Uomini e Donne Trono Over: Maria De Filippi invita Juan Luis a lasciare il programma

Juan Luis non appare per nulla disperato di fronte alla scelta presa da Gemma di chiudere la loro conoscenza, anzi. Infatti, vedremo il cavaliere chiedere ad Aurora di uscire insieme per cena, ma quest’ultima rifiuta l’invito. A questo punto, Maria De Filippi chiede alle dame presenti nel programma se tra loro c’è qualcuna interessata a conoscere il cavaliere. Di fronte alla risposta negativa del parterre femminile, la conduttrice invita Juan Luis a lasciare lo studio e il programma! Dalle anticipazioni sappiamo che, per il momento, non tornerà sul piccolo schermo, mentre Gemma sembra aver già voltato pagina.