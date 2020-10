Uomini e Donne oggi, tornano le sfilate: la dama vincitrice

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 6 ottobre 2020, prosegue da dove si è conclusa quella trasmessa lunedì. In questi giorni, il pubblico di Canale 5 ha assistito a diversi colpi di scena all’interno dello studio. Inizialmente protagonista della scena è stata Gemma Galgani, la quale ha discusso animatamente con Paolo. Quest’ultimo ha fatto una confessione delicata sul suo stato di salute e ha scelto di chiudere la conoscenza con la dama torinese. Non solo, è andata in onda la scelta di Jessica Antonini, la quale ha concluso il suo percorso con Davide Lorusso. I protagonisti della trasmissione si sono alternati al centro dello studio, tra discussioni e litigi. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, questa registrazione, avvenuta lo scorso 19 settembre, si conclude con la sfilata. Dunque, nel corso della puntata di oggi, i telespettatori vedranno i protagonisti del programma sfilare al centro dello studio! Un ritorno indietro nel tempo, visto che ultimamente il pubblico non aveva più assistito alle sfilate.

Uomini e Donne oggi, martedì 6 ottobre 2020: tornano le sfilate e vince Carlotta

L’ultima sfilata del programma risale a diversi mesi. Durante la passata edizione i protagonisti del Trono Over prendevano parte al gioco, durante il quale veniva eletto il vincitore. Oggi a sfilare sono le donne. Le anticipazioni rivelano che a vincere la sfilata è Carlotta. Pare che la dama riesca a sorprendere tutti con la sua sensualità. Il secondo posto se lo aggiudica, invece, Gemma Galgani, abituata ad arrivare spesso nei primi posti della classifica. Sicuramente non mancano i momenti divertenti, ma anche le discussioni. Solitamente durante le sfilate Tina Cipollari si scaglia contro la dama torinese, dando vita a nuovi e accesi scontri. Pertanto, i telespettatori probabilmente assisteranno a una delle loro classiche liti.

Carlotta è la vincitrice della prima sfilata di questa nuova edizione. Una fase della puntata divertente e simpatica, dopo lo sfogo di Nicola M. avvenuto durante l’appuntamento di ieri. Il cavaliere si è lasciato andare e ha scelto di svelare a tutti una fase della sua vita abbastanza drammatica, legata a un grave incidente che ha dovuto affrontare.