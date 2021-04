Uomini e Donne oggi, discorsi ‘spinti’: De Filippi ferma il confronto

By

Le anticipazioni della puntata che va in onda nel pomeriggio di martedì 6 aprile 2021: non manca il battibecco tra Gemma e Tina, mentre la padrona di casa deve fermare un confronto

Torna in onda oggi Uomini e Donne. Dopo la pausa di Pasquetta, il programma di Maria De Filippi è pronto a regalare nuovi colpi di scena ai telespettatori di Canale 5. Cosa accadrà nello studio durante il pomeriggio di martedì 6 aprile 2021? Oggi dovrebbe andare in onda la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 27 marzo. Le anticipazioni segnalano che, dopo aver parlato del percorso del tronista Giacomo, al centro dello studio dovrebbe sedersi Armando Incarnato. Quest’ultimo racconta di aver iniziato una conoscenza con Angela, la quale ha avuto una frequentazione con Luca. Improvvisamente il discorso pare diventi un po’ spinto.

Il motivo? Sembra che il cavaliere napoletano faccia capire che Angela è una donna “molto aperta ed espansiva”. Questo è ciò che riportano le anticipazioni di UeD de Il Vicolo delle News. I presenti in studio capiscono che tra loro c’è stata un’intimità abbastanza forte. Armando non ne fa assolutamente mistero e la padrona di casa decide di chiudere così il discorso. La conduttrice non ha intenzione di scendere nei dettagli. Nel frattempo, Incarnato appare abbastanza soddisfatto di questa sua nuova conoscenza.

Oggi in studio pare si torni a parlare del discorso riguardante il rapporto che Gemma Galgani in passato aveva con Walter Chiari. Tina Cipollari, che prende parte alla puntata da casa sua attraverso un video collegamento, tira nuovamente fuori il discorso. L’opinionista si dichiara sicura di aver letto, in un’intervista su DiPiù di diversi anni, alcune rivelazioni di Gemma che andrebbero a confermare un flirt con l’attore.

La dama torinese continua a smentire le sue parole, affermando di non aver mai dichiarato una cosa del genere. Addirittura pare che la Galgani se la prende con il giornale. Finalmente dovrebbero arrivare le prove, che vanno a confermare ciò che ha sempre dichiarato Gemma. Ovviamente Tina non prende bene quanto sta accadendo, poiché non pensava che la Galgani avesse ragione.

Questa è l’unica gioia per la dama di Torino. Ultimamente sta vivendo una situazione abbastanza particolare. Tra delusioni e addii, Gemma si è ritrovata di nuovo di fronte a un rifiuto. Sia Nicola Vivarelli che il nuovo cavaliere Riccardo hanno confermato di voler avere con lei solo un’amicizia. In particolare, a turbarla è stata la confessione del secondo.