Uomini e Donne oggi: Gemma in lacrime, scatta il bacio per Sophie

Torna in onda Uomini e Donne oggi, martedì 3 novembre, con una nuova puntata, registrata lo scorso 18 ottobre. La registrazione è davvero ricca di colpi di scena e vede protagonista Gemma Galgani, che lascia addirittura lo studio a causa di un forte battibecco con Tina Cipollari! Ma prima di assistere a questo particolare momento, il pubblico di Canale 5 oggi vedrà la dama torinese iniziare la puntata con le sue solite lamentele. Scendendo nel dettaglio, Gemma si scaglia contro Tina e Biagio. Per quest’ultimo non riesce neppure a trattenere le lacrime, poiché nelle ultime settimane l’ha delusa non poco. La puntata precedente, la Galgani si è sentita trattata male dal cavaliere.

Intanto, scende in studio Sabina, che racconta di aver ricevuto una sorpresa da Biagio. Quest’ultimo l’ha raggiunta a casa quella stessa mattina e insieme hanno raggiunto gli studi Mediaset per prendere parte alla registrazione. Si tratta dell’ennesima delusione per Gemma, che lascia il centro dello studio e torna a sedersi al suo posto.

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, la puntata dovrebbe procedere con Sophie Codegoni. Ieri i telespettatori hanno assistito a un momento di crisi della tronista, la quale ha ammesso di non riuscire a provare delle forti emozioni con nessuno dei suoi corteggiatori. Maria De Filippi ha cercato di rassicurarla e le ha consigliato di attendere, in quanto arriverà anche il suo momento. Dopo quanto accaduto, Sophie ha deciso di uscire con Nino. I due si sono visti proprio in studio, dove il corteggiatore le ha fatto trovare molti palloncini e un plaid con i cuscini. In questo modo, il giovane ha tentato di rasserenarla e di consolarla.

Ed ecco che tra Sophie e Nino, durante questa esterna, è scattato un bacio, che entrambi oggi definiscono non passionale, ma dettato dalla situazione che stavano vivendo. Alberto e Matteo ammettono di essere rimasti molto male per quanto accaduto, ma la tronista chiarisce il tutto: per lei tutti loro hanno lo stesso valore e non sente particolari emozioni per nessuno. Gianni Sperti fa notare che tutti quanti, dopo le parole della Codegoni, restano seduti al loro posto e ammette che lui, invece, si sarebbe alzato e se ne sarebbe andato a casa. Per Sophie, intanto, scendono tre nuovi corteggiatori.