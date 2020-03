Uomini e Donne oggi: scintille tra Lorenzo e Carlo, i test di Daniele

Uomini e Donne oggi, l’atteggiamento di Carlo Pietropoli non piace: Lorenzo Riccardi si scaglia contro il tronista, Cecilia mortificata

Prosegue la puntata del Trono Classico oggi a Uomini e Donne. Dopo aver visto Giovanna Abate litigare con Sara Shaimi, oggi gli animi in studio si scaldano con Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Il primo è uscito con Ginevra, con cui ha parlato male del collega, definendolo arrogante e viziato. Da qui ovviamente prende inizio una piccola discussione in studio tra i due tronisti. L’esterna che Carlo fa con Cecilia Zagarrigo genera poi altri scontri nel programma. Scendendo nel dettaglio, la corteggiatrice ha confessato al tronista che le piace tantissimo e non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel corso della loro uscita e di fronte a questa dichiarazione, Pietropoli è rimasto freddo e non le ha dato alcuna dimostrazione. Ed ecco che in studio Lorenzo Riccardi ammette di vederlo come una persona con il cuore di pietra. Ovviamente inizia così un battibecco tra il tronista e l’opinionista.

A questo punto, arriva in studio anche Cecilia, la quale non può non dare ragione a Lorenzo. La Zagarrigo confessa di essersi sentita mortificata, poiché quando un uomo vede una donna piange non può rimanere impassibile. Carlo è anche uscito con Marianna. I due hanno fatto il giro di Napoli e, naturalmente, non sono mancati i baci tra loro. Genera polemiche anche l’atteggiamento di Daniele, il quale ha portato in esterna Pamela. Con quest’ultima c’è stato un fraintendimento e in studio lei appare abbastanza infastidita. Dal Moro è uscito anche con Angelica e Vanessa. Ha portato entrambe nello stesso posto, ovvero a mangiare in un ristorante giapponese. Qui il tronista avrebbe effettuato un ‘test’ sulle due corteggiatrici.

Trono Classico Oggi a Uomini e Donne, i test di Daniele: Giovanna Abate e le corteggiatrici perplesse

Daniele ha messo alla prova Angelica e Vanessa, le quali sono apparse abbastanza perplesse. Giovanna Abate, oggi a Uomini e Donne, attacca Dal Moro e ammette di non riuscire a capire come mai le due corteggiatrici abbiano accettato di effettuare questo ‘test’. Il tronista, però, ci tiene a precisare di aver fatto il tutto per scherzare, ma nessuno sembra crederci.