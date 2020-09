Uomini e Donne oggi: un tatuaggio speciale, il triangolo protagonista

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia da dove si è interrotta quella andata in onda ieri. Il pubblico di Canale 5 ha visto Gemma Galgani accusare un duro colpo quando ha scoperto che Paolo è uscito anche con la dama Maria. Ed ecco che Armando Incarnato ha complicato la situazione rivelando di avere una segnalazione sul cavaliere. Questo suo intervento ha causato il caos all’interno dello studio! Nel corso della puntata di ieri, i telespettatori hanno visto scendere dalle scale Sophie Codegoni. Quest’ultima ha scelto di eliminare alcuni corteggiatori, poiché non sentiva di avere un particolare interesse nei loro confronti. Proprio per non perdere tempo e per non farglielo perdere a loro, la tronista ha preso questa decisione. Intanto, oggi entra in studio Jessica Antonini, la quale è uscita in esterna con Davide Lorusso. Tra loro è evidente la complicità che li unisce. Impossibile non notare il feeling che si è creato in breve tempo. Durante la loro uscita, lui le ha fatto una graditissima sorpresa.

Uomini e Donne oggi, Jessica Antonini e Davide Lorusso: esterna speciale

Un’esterna molto carina quella che ha visto protagonisti Jessica e Davide. Il corteggiatore ha scelto di portarla da un tatuatore, che gli ha fatto disegnare una rana. A questo punto, lei ha scelto di tatuarsela sul polso. Nel frattempo, oggi in studio continua a essere protagonista il triangolo amoroso composto da Gianluca De Matteis, Lucrezia e Armando Incarnato. Quest’ultimo, già al centro della scena nella puntata di ieri, non ha intenzione di farsi da parte. Al contrario, il tronista ha deciso di non uscire in esterna con la corteggiatrice, che invece è uscita con il cavaliere napoletano. Ovviamente, anche questa volta, Gianluca ribadisce a Lucrezia il suo ultimatum: deve scegliere con chi proseguire questo percorso all’interno del programma.

Oggi Uomini e Donne, il triangoloso amoroso che unisce Trono Over e Trono Classico

Gianluca De Matteis appare sempre più infastidito dalla scelta di Lucrezia, che continua a mostrarsi titubante in studio. La corteggiatrice sembra non riuscire a scegliere con chi proseguire il suo percorso all’interno del programma. In particolare, oggi spiega di aver avuto una relazione lunga ben 4 anni, che si è rivelata poi essere abbastanza problematica. Per tale motivo, ora vorrebbe andarci con i piedi di piombo!