Uomini e Donne, Armando in un’altra serie tv: Maria ferma Gianni

Armando Incarnato di Uomini e Donne farà parte di un’altra serie tv dopo Gomorra. Ad annunciarlo è Maria De Filippi, mentre cerca di bloccare il discorso di Gianni Sperti. Il tutto accade quando il cavaliere napoletano rivela di aver ascoltato una conversazione sospettosa di Paolo, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. L’uomo, conosciuto ormai anche come Mister Lamas, avrebbe dichiarato al telefono di essere riuscito a ottenere la visibilità che cercava. Non solo, Paolo avrebbe anche rassicurato l’altra persona – Armando parla di un amico – dichiarando che presto avrebbero lanciato il loro sito. In studio, Incarnato cerca di spiegare che, secondo lui, Paolo è giunto nel programma per ottenere visibilità attraverso Gemma. Maria chiarisce che, prima di fare questa rivelazione, Armando si è confrontato con la redazione. Di fronte a questa segnalazione, ovviamente, Mister Lamas si difende e afferma di non aver mai pronunciato le parole riportate dal napoletano. Inoltre, Paolo dichiara che stava al telefono con il figlio e non con un amico. Ora, come precisa la De Filippi, ognuno può credere oppure no alla segnalazione di Armando. Ma Gianni Sperti non ci sta e si scaglia contro Incarnato, che ormai ha lasciato lo studio.

Uomini e Donne, Armando Incarnato in un’altra serie tv dopo Gomorra: le parole di Maria De Filippi

La segnalazione di Armando in studio genera il caos. Inizialmente, ad attaccarlo ci pensa Simone. I due discutono animatamente e il napoletano decide, di sua spontanea volontà, di lasciare lo studio prima che la situazione degeneri. Quando il cavaliere si reca dietro le quinte, Maria spiega il punto della situazione ai presenti in studio e allo stesso Paolo. Quest’ultimo smentisce il racconto di Armando, con l’appoggio di Gianni e Tina. In particolare, Sperti fa notare il fatto che Incarnato abbia più volte dimostrato di essere interessato ai riflettori. L’opinionista parla di trasmissioni televisive e set cinematografici. A fermare Gianni ci pensa Maria De Filippi.

Armando Incarnato, Uomini e Donne e serie tv: Maria De Filippi difende il napoletano dalle accuse

“Che avesse partecipato a Gomorra si sapeva già, che adesso parteciperà a un’altra serie televisiva lo sappiamo”, dichiara Maria. Dunque, sembra proprio che Armando faccia parte di un’altra serie tv, quale? Con un piccolo ruolo, il cavaliere ha preso parte a Gomorra 4 e pare sia presente anche nel cast della quinta stagione. Non si sa, però, quale sia l’altra serie a cui parteciperà. “Ce l’ha sempre detto”, conferma la De Filippi, difendendo la posizione di Incarnato. La conduttrice fa presente che il napoletano è sempre stato sincero con la redazione sulle sue apparizioni in tv.