Uomini e Donne anticipazioni, lite tra due cavalieri: si arriva quasi alle mani

Nervi tesi negli studi di Uomini e Donne. Due cavalieri, nella fattispecie Armando Incarnato e Simone, sarebbero arrivati quasi alle mani. A riferirlo è Il Vicolo delle News. Come è noto al pubblico dello show di Canale 5, tra i due non scorre buon sangue. A innescare la bagarre sarebbe stato uno dialogo tra Incarnato e Paolo (l’uomo sbarcato nel programma Mediaset che si dice interessato a Gemma Galgani). Il primo ha raccontato di aver udito una conversazione telefonica tra Paolo e suo figlio. In tale chiamata il padre avrebbe confessato di voler corteggiare Gemma solo per avere un ritorno di visibilità e non perché vuole davvero approfondire la conoscenza della dama torinese. Paolo avrebbe rigettato tale tesi. Armando nel frattempo sarebbe stato attaccato da Simone. Il clima si sarebbe fatto incandescente e…

Uomini e Donne anticipazioni, Armando e Simone arrivano quasi alle mani

Simone avrebbe attaccato Armando, affermando che lui vuole sempre inserirsi in questioni che non lo interessano. La discussione si sarebbe fatta tesa a tal punto che quasi si sarebbe giunti al contatto fisico in studio. Liti a parte, sarebbero poi arrivati altri due signori volenterosi di conoscere la Galgani. Avanti! Ci sarebbe anche un’altra new entry, una elegante signora che vorrebbe capire qualcosa di più di Nicola Vivarelli. Spostandosi sul trono di Sophie Codegoni, sarebbero sbarcati in trasmissione altri cinque giovanotti per corteggiarla. In tutto ciò, come già reso noto nella serata di ieri, c’è stata anche la scelta lampo di Jessica Antonini.

Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Jessica

Sempre come ha riferito Il Vicolo delle News, Jessica, prendendo tutti in anticipo, ha già operato la sua scelta. La 29enne di Rieti ha deciso di uscire dal programma con Davide Lo Russo. Scontato il sì del corteggiatore. Meno scontate le tempistiche con cui è maturata la scelta. La donna, però, sembra che abbia le idee più che chiare. In studio, non c’è nemmeno stata la classica cascata di petali, in quanto la Antonini, come sopra detto, ha colto l’intera produzione in contropiede. Anche il ‘canonico’ bacio non c’è stato per via del rispetto delle norme relative al distanziamento sociale.