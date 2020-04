Uomini e Donne oggi, Gemma e Giovanna nuova fase: sorprese e novità

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani e Giovanna Abate felici di iniziare una nuova fase di questo percorso

Nel corso della puntata di oggi, martedì 28 aprile, a Uomini e Donne inizia una nuova fase per Giovanna Abate e Gemma Galgani. Le due protagoniste del programma stanno vivendo questa nuova formula con entusiasmo. Non mancano ovviamente le delusioni, come rivela la tronista. Nel video di anticipazioni, Giovanna ammette che aveva delle aspettative alte, ma non tutte sono state rispettate. Probabilmente, la Abate si riferisce a quanto accaduto con Sammy. Nel frattempo, la ragazza confessa di avere oggi molta curiosità nel dare un volto alle persone che le hanno scritto in questi giorni, via chat, per conoscerla. Abbiamo visto Giovanna iniziare nuove conoscenze, come sta facendo Gemma. Sono diversi i ragazzi che le stanno dedicando messaggi e parole importanti. Proprio per tale motivo, la Abate appare più solare che mai.

Intanto, Gemma rivela che da oggi inizieranno le sorprese. Anche per la dama del Trono Over si è aperta la “porta delle curiosità”. In questi giorni, la Galgani non vede l’ora di scoprire cosa accadrà quando riaprirà le chat. Con il computer messo a disposizione dal programma, Gemma continuerà oggi a conoscere i suoi corteggiatori, cercando di dare loro un volto. E mentre si attende il ritorno della versione classica della trasmissione, Giovanna è sempre più propensa a continuare questo percorso. Probabilmente il programma le permetterà di conoscere dal vivo i ragazzi che, in questi giorni, le hanno scritto via chat, quando sarà possibile.

Uomini e Donne, Gemma e Giovanna sorridenti e solari prima della puntata in onda oggi: tanta curiosità per le due protagoniste

Una nuova fase per Gemma e Giovanna, che appaiono sorridenti. Entrambe non si aspettavano che sarebbe stato così stimolante iniziare questo percorso. Un bel momento che precede il ritorno di entrambi i troni su Canale 5. Non si sa ancora con certezza se sarà davvero possibile per cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori tornare nello studio di Uomini e Donne. Nel frattempo, oggi il pubblico potrà continuare a seguire le conoscenze che Gemma e Giovanna stanno portando avanti attraverso le chat.