Uomini e Donne oggi: scoppia il caos in studio, nuove segnalazioni

Uomini e Donne oggi, martedì 27 ottobre 2020, prosegue dal momento in cui si è conclusa la puntata in onda ieri. Il pubblico di Canale 5 ha visto al centro dello studio Michele e Roberta Di Padua. Il primo ha deciso di iniziare una nuova conoscenza con una donna arrivata nel programma per conoscerlo. Questa sua decisione ha non poco deluso Roberta. Dopo di che, Davide Donadei ha dovuto affrontare la rabbia di Beatrice Buonocore, che si aspettava una sorpresa il giorno del suo compleanno. Cosa accade oggi? Al centro dello studio, i telespettatori vedranno Gianluca De Matteis. Un videoclip mostra il tronista nel camerino di Gabriella, dove si è accesa una discussione. Tra loro è poi arrivato il chiarimento, che si è concluso con un bacio a stampo. Oggi per Gianluca scendono in studio due nuove corteggiatrici e lui sceglie di tenerle.

La puntata dovrebbe proseguire con il percorso di Sophie Codegoni, che è uscita con Nino. I due in esterna sono andati a mangiare sushi e insieme si sono divertiti molto. In studio, la tronista ammette di essersi trovata molto bene con il corteggiatore. Ma ecco che fa presente di essere infastidita da un dettaglio per lei importante: non le piace che la maggior parte dei suoi corteggiatori escano e si divertano insieme. A questo punto, Nino decide di fare una segnalazione su uno dei suoi colleghi. Scendendo nel dettaglio, un amico gli ha fatto sapere che questo ragazzo è stato in vacanza con una ragazza un mese fa. Non solo, starebbe continuando a sentire la giovane. Ovviamente, il corteggiatore in questione nega il tutto.

Scoppia il caos in studio, a causa di una discussione che nasce tra Valentina Autiero e Aurora Tropea. Quest’ultima attacca la dama di Anzio poiché sui social ha pubblicato le foto con Germano, riguardanti un weekend trascorso insieme. Furiosa, Valentina ammette di sentirsi la fidanzata del cavaliere. Proprio dopo questa affermazione, scoppia il panico in studio. La Autiero non riesce a trattenere le lacrime e confessa di aver condiviso le foto in questione in quanto era felice di come sta procedendo la conoscenza. Gianni Sperti non perde tempo e si scaglia contro Aurora. La Tropea riceve un attacco anche da Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano riceve il sostegno del pubblico presente in studio quando fa notare che queste cose le avrebbe dovute raccontare Valentina, la quale oggi esce dallo studio in lacrime, seguita da Aurora. Le anticipazioni annunciano una svolta interessante che la Autiero, nelle prossime puntate, vivrà!