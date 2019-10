Uomini e Donne oggi: discussioni e due ospiti in studio

Uomini e Donne oggi Trono Over: continuano le discussioni che vedono protagonisti Ida e Riccardo

Oggi a Uomini e Donne va in onda la seconda parte del Trono Over. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro dello studio Ida Platano. Ricordiamo che ieri la dama ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte nei confronti di Riccardo Guarnieri. La lettera del cavaliere sembra non aver centrato l’obbiettivo, in quanto Ida ha confessato di non aver sentito nulla. Neppure rivederlo a Brescia avrebbe portato la Platano a rivedere un po’ la situazione. Pare che la dama non sia ancora pronta a lasciarsi nuovamente andare con Riccardo. Le troppe delusioni e i continui sfoghi del passato sembrano aver segnato Ida, la quale ha dato questa triste notizia al Guarnieri. Un discorso inaspettato quello della Platano, che invece durante la settimana ha cercato Armando Incarnato. Ed è proprio lui oggi a tenere accesa la discussione.

Armando continua a mostrarsi interessato a Ida, sebbene sia rimasto molto male la scorsa settimana. Ma poco dopo anche la stessa Platano confessa di non sentirsela più di rimanere al centro dello studio. Così, la dama esce e va via. Sono in molti a chiedersi se la Ida tornerà oppure no nel programma. E la stessa domanda i telespettatori se la pongono su Riccardo. Dalle anticipazioni sappiamo che entrambi tornano in trasmissione con una nuova e speciale notizia. Gianni Sperti, nel frattempo, ci tiene a fare i complimenti al Guarnieri. A detta dell’opinionista, il cavaliere avrebbe dimostrato la sua coerenza. La sua uscita, secondo Gianni, gli fa molto onore.

Oggi Uomini e Donne, due ospiti in studio: annunciato un matrimonio

Questa situazione viene messa da parte con altre conoscenze. Paolo dichiara di aver sentito Simonetta e, pertanto, la loro conoscenza continua. Maria De Filippi fa entrare due ospiti, Edoardo e Chiara. I due ex partecipanti del Trono Over dichiarano di essere felici e sereni. Non solo, la coppia annuncia il suo matrimonio. Dopo di che, si passa a Valentina M., che si è sentita con Gennaro.