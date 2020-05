Uomini e Donne oggi, Gemma: la scoperta su Sirius e Valentina

Uomini e Donne oggi, la rabbia di Gemma Galgani: Valentina e Sirius infastidiscono la dama

Oggi a Uomini e Donne continuano gli scontri tra Gemma Galgani e Valentina Autiero, che vedono come protagonista Sirius/Nicola. Secondo le anticipazioni, Maria De Filippi manda inizialmente in onda uno sfogo post puntata della dama torinese. Dopo di che, viene mostrata l’esterna di Gemma e Sirius. I due appaiono vestiti elegantissimi, come un principe e una principessa. Un momento romantico per la Galgani e Nicola. Ma ecco che Maria fa sapere che Valentina ha chiesto al 26enne di scambiarsi dei messaggi su Whatsapp. Non sappiamo esattamente cosa abbia risposto il ragazzo, ma non appena Gemma entra in studio appare subito abbastanza arrabbiata. Impossibile non notare il fastidio che la Galgani prova di fronte all’interesse che Valentina dimostra nei confronti di Sirius. La dama torinese del Trono Over chiede, a questo punto, che venga detta tutta la verità. A cosa si riferisce Gemma?

La Galgani chiede, inoltre, alla Autiero di non intromettersi più nella sua conoscenza con Sirius. Probabilmente la dama di Torino vede in Valentina una seria minaccia. Infatti, appare abbastanza gelosa quando si aprono determinati discorsi. Nel corso di queste discussioni, Gemma fa una domanda ben precisa alla Autiero: “Vi scambiate like su Instagram?” Pare, dunque, che la Galgani abbia scoperto in questi giorni uno scambio di like tra Valentina e Sirius sui social. Gli scontri diventano sempre più forti per le due dame del Trono Over. Non sappiamo esattamente come si conclude il tutto, ma la Galgani riceve intanto una nuova sorpresa. Un cavaliere ha scelto di chiamare la redazione per poter sfidare Sirius.

Oggi Uomini e Donne: arriva in studio un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Arriva in studio oggi a Uomini e Donne Alfonso, un nuovo corteggiatore per Gemma. L’uomo, dopo aver sceso le scale ed essersi seduto di fronte alla Galgani, ammette di essere pronto a sfidare Sirius. Convinto di poter conquistare il cuore della dama, l’uomo si fa avanti. Dalle anticipazioni sappiamo che nel corso della puntata siede al centro dello studio anche Aurora. La dama, spesso attaccata da Gianni Sperti, si ritrova di fronte a ben tre cavalieri, Giordano, Alessandro M. e Marco.