UeD anticipazioni, Nicola e Valentina: messaggi e like, Gemma furiosa

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma e Nicola in crisi? Nuovo corteggiatore e like con Valentina

Puntata da non perdere domani a Uomini e Donne: le anticipazioni infatti promettono scintille! Un video pubblicato sul portale Witty Tv, puntuale come sempre ad anticipare piccole scene di ciò che ci aspetta, rivela che il triangolo con Sirius non è ancora finito. Oggi abbiamo visto Valentina e Nicola ballare finalmente dopo diverse settimane e Gemma Galgani non si è lasciata sfuggire l’occasione di attaccare la sua quasi rivale in amore. Nicola continua a dare tutte le certezze del caso a Gemma, tra lo stupore di tutti in studio e a casa, ma Valentina non demorde. Dal video con le anticipazioni non è chiaro se Nicola e Valentina si sono sentiti oppure no, però Maria ha parlato di messaggi su Whatsapp.

Uomini e Donne, Nicola e Valentina si sono sentiti? Maria parla di messaggi su Whastapp, Gemma di like su Instagram

“Tu hai chiesto a lui di messaggiarti su Whatsapp?”, questa la domanda che Maria rivolgerà domani a una Dama del parterre. Forse a Valentina, ma non possiamo esserne certi. Tuttavia, la reazione di Gemma e il nuovo scontro con Valentina lascia immaginare che qualcosa potrebbe essere successo. Gemma si scaglierà contro l’altra: “Devono dire tutti la verità, allora dilla anche tu. Non parlare più, non mettere più becco là dove non te lo puoi permette. Vi scambiate i like su Instagram?”. La Galgani quindi sarebbe stata informata anche di scambi di like! O si è informata in prima persona? Della reazione di Valentina comunque si vede ben poco nel video con le anticipazioni di Uomini e Donne di domani. La Dama però ha difeso le sue scelte facendo capire a Gemma di non avere un diritto di proprietà su Nicola.

Gemma Galgani vuole vederci chiaro con Sirius: “Ma tu cosa provi?”, anticipazioni

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne non sono ancora finite. Vedremo infatti un’esterna da favola tra Gemma e Nicola. La prima proverà poi a capire i sentimenti dell’altro: “Ma tu cosa provi?”, gli chiederà. Infine, arriverà un nuovo corteggiatore per Gemma e anche altri tre per Aurora. Si parlerà anche di Giovanna domani? Forse no, intanto oggi sui social si è scatenato il caos a causa delle offese di un amico di Sammy ad Alessandro.