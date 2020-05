UeD, caos Sammy: offese ad Alessandro, lui chiarisce e Graziani replica

Uomini e Donne, un amico di Sammy si scaglia contro Alessandro durante la puntata: cosa è successo

Durante la puntata di Uomini e Donne di oggi è successo di tutto su Instagram. Un amico di Sammy Hassan infatti ha fatto delle stories attaccando Alessandro Graziani e rispondendo a tutte le persone che nelle scorse settimane hanno sempre parlato male di Sammy. In particolare a finire sotto accusa è stato il possibile “no” che Alessandro avrebbe risposto a Giovanna in caso di scelta in quel momento. Un “no” che Sammy professa dal tempo di Uomini e Donne nelle casette con solo Giovanna e Gemma e che gli sono costate parecchie critiche. Lui si è difeso abbastanza bene in puntata e ha espresso il suo pensiero, anche se ha chiarito più volte di non avercela con Alessandro come persona. Tuttavia, un suo amico ha detto qualcosa che è finito sotto gli occhi di tutti e che ha fatto arrabbiare i fan di Graziani.

Alessandro Graziani replica alle parole dell’amico di Sammy: “Alcuni bisogna ignorarli”

Andrea Zolli, lui l’amico di Sammy, ha così parlato sulla puntata in onda: “Si professa amore, tutti contro Sammy. Tutti qua li volevo, al varco. Ha detto no. Ci avete scassato la mi….a a dire falso Sammy e poi il primo sei te. Falso, falso”. La vicenda è giunta alle orecchie di Alessandro, che con delle stories ha replicato così: “Ho incontrato parecchie persone nella mia vita, sia nell’ambito privato che sportivo, e penso di non essere l’unico a cui sia capitato che alcune di queste persone cercassero in qualche modo di metterti in cattiva luce o di denigrarti”. Anche oggi come in altri casi ha una strategia ben precisa: “Io ho sempre reagito in una maniera sola, ovvero ignorandole. Per il semplice fatto di avere la presunzione di reputarmi superiore a certe cose. Nella vita consiglio di scegliere bene a chi dare importanza e a chi no. Alcuni bisogna solamente ignorarli, non c’è da fare altro”.

Sammy interviene dopo il caos e difende il suo amico: “Offese non rivolte ad Alessandro”

Quasi in contemporanea con le parole di Alessandro è arrivato l’intervento di Sammy in difesa del suo amico. Questo il suo messaggio comparso tra le stories: “Solo per chiarire che ‘le accuse’ se così si possono chiamare di Andrea Zolli non sono dirette ad Alessandro Graziani, ma a tutte quelle persone che da giorni ci insultano, ci criticano e sparlano a vanvera”. La sua versione reggerà agli occhi del pubblico di Uomini e Donne?