Uomini e Donne oggi, Tina mantiene la promessa: il rimprovero di Gianni

Uomini e Donne oggi, in studio arrivano gli ex di Gemma Galgani: Gianni Sperti riprende uno di loro

Gemma Galgani torna protagonista nello studio di Uomini e Donne oggi. In onda vedremo dame e cavalieri del Trono Over, dopo la puntata di ieri del Trono Classico. Tina Cipollari, come promesso, riporta in studio alcuni ex della dama torinese. Ricordiamo che la sua ricerca ha preso inizio qualche settimana fa, quando ha portato in studio la cartina geografica con le foto di tutti coloro che ha frequentato Gemma in questi dieci anni. Oggi, in particolare, vedremo tre uomini raccontare la loro verità sulla Galgani. Prima del loro ingresso, Tina ci tiene ad avvertirli, chiedendo loro di dire la verità ed essere sinceri. Vi anticipiamo che questa puntata riuscirà a strappare un po’ a tutti i telespettatori qualche risata. Dietro le quinte, nel frattempo, Gemma sta seguendo quanto accade nello studio, dove arrivano appunto i cinque uomini. Il confronto con loro dura un bel po’ di tempo e, in particolare, vedremo Gianni Sperti riprendere uno di loro per alcune sue affermazioni su Gemma.

“Un uomo non dovrebbe parlare in questo modo di una donna”, dichiara Gianni di fronte alle dichiarazioni di uno dei cinque ex della Galgani. Intanto, Tina è pronta a scoprire quanto realmente accaduto tra questi uomini e la dama torinese. Non mancano, naturalmente, numerosi siparietti simpatici riguardanti l’iniziativa della Cipollari. Sicuramente la nota opinionista del programma ha mantenuto sua la promessa con il pubblico ed è ora pronta a scoprire tutta la verità sulle frequentazioni del passato di Gemma. Quest’ultima si ritrova, pertanto, a confrontarsi con questi uomini e, come vi abbiamo già anticipato, Gianni prende prontamente le sue difese.

Oggi Uomini e Donne, Samuel e Alessia: ancora problemi per il cavaliere e la dama

Chiusa la questione riguardante Gemma e i suoi flirt del passato, Maria De Filippi fa sedere al centro dello studio Samuel e Alessia. I due continuano ad avere dei problemi nella loro conoscenza. Infatti, il pubblico di Canale 5 li vedrà nuovamente discutere, in quanto la dama ammette di non riuscire ancora a fidarsi del cavaliere. A dare il suo sostegno ad Alessia, dal parterre femminile, ci pensa Antonella.