Uomini e Donne oggi: una dama tra un tronista e un cavaliere

Le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena per l’appuntamento in onda questo pomeriggio, durante il quale i protagonisti del programma svelano come stanno proseguendo le loro conoscenze

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi, martedì 24 novembre 2020. Cosa accade nello studio Mediaset? La puntata prende inizio da dove si è conclusa quella andata in onda ieri, che ha visto protagonisti Valentina Autiero e Germano. I due hanno messo fine alla loro conoscenza, dopo aver lasciato il programma. Un confronto atteso dal pubblico, che avrebbe voluto vedere la dama felice e innamorata. Invece, il cavaliere ha confermato i suoi dubbi, rivelando che non gli è scattato nulla di speciale nei confronti di Valentina. E mentre la Autiero ha la possibilità di pensare se tornare o meno all’interno del programma, Germano è andato via poiché nessuna dama è interessata a conoscerlo. Oggi pare che in puntata, al centro dello studio, i telespettatori ritroveranno Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano sta proseguendo la sua conoscenza con Brunilde. Subito dopo la registrazione precedente, avvenuta il giorno prima, i due sono usciti insieme. Ma Armando fa presente che i modi della dama lo spaventano un po’. I cambi d’umore della donna sconvolgono abbastanza Incarnato, che non è più sicuro di voler proseguire con questa conoscenza. Il cavaliere è convinto che Brunilde abbia occhi solo per lui, ma questo viene smentito da Leandro, il quale racconta di aver condiviso con la dama una cena. Dopo di che, i due si sarebbero sdraiati e abbracciati sul letto.

Per Armando non è finita qui, in quanto scende per lui Marianna, una ragazza molto bella. Quest’ultima, però, si dichiara interessata anche a Gianluca De Matteis. Sia il cavaliere che il tronista decidono di farla restare. Questa non è di certo la prima volta che il pugliese e il napoletano si ritrovano a conoscere la stessa persona nel programma. È già capitato con Lucrezia, che secondo le anticipazioni fa il suo ritorno in studio tra qualche giorno!

Al centro dello studio, oggi il pubblico potrebbe vedere Daniela, che svela di aver baciato entrambi i cavalieri con cui si sta conoscendo. Ma questo dettaglio non genera alcuna reazione nei due uomini. Per tale motivo, decide di non uscire più con il cavaliere con cui si era messa d’accordo dopo la registrazione. La dama, a questo punto, preferisce stare a casa insieme ai suoi figli.

Potrebbe arrivare il momento anche di Sophie Codegoni, che accoglie un nuovo corteggiatore, Giorgio. Invece, Gianluca sta proseguendo la conoscenza con la sua unica corteggiatrice, Dalila. Maria De Filippi chiede scusa alla ragazza, in quanto aspettava di scendere da ben due puntate. Il tronista dichiara di essere molto soddisfatto dell’esterna che ha fatto con lei.