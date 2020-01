Uomini e Donne oggi: standing ovation in studio, un medico per Gemma

Uomini e Donne oggi, sfilano dame e cavalieri: standing ovation per Massimiliano, Gemma Galgani si commuove

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. Il pubblico di Canale 5 assisterà alle sfilate, prima a quella dedicate alle dame e poi ai cavalieri. Per le prime il tema è ‘Bella da far perdere la testa’. A iniziare è Pamela, la quale porta un vestito blu a sirena, che sceglie come sottofondo musicale un brano di Whitney Houston. Gemma Galgani, invece, sfila sulla passerella vestita di rosso, con la canzone ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè. A seguire vi sono Veronica, con un abito verde scuro, Barbara, la quale non evita discussioni con Mattia, Anna e Roberta. A sfilare tocca anche a Valentina Autiero, con cui si accende una nuova polemica. La dama non riesce a trettenere le lacrime, quando viene commentata negativamente per le sue gambe. Chiaramente Valentina si sente offesa, tanto che decide di non votare durante la sfilata degli uomini.

Arriva poi il momento dei cavalieri, con il tema ‘L’uomo non deve chiedere mai’. A sfilare c’è Jean Pierre in smoking, mentre Mattia sceglie un completo blu e le sneakers. Subito dopo, sfila Marcello, ma a catturare l’attenzione ci pensa Massimiliano. Quest’ultima stupisce tutti quando imita Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo. Quando arriva sulla passerella prende Aurora in braccio, le dà un bacio sul collo, le fa il giro dello studio e poi la porta dietro le quinte. Per il cavaliere arriva uno standing ovation da parte di tutti e Gemma non può non commuoversi. La dama sembra quasi avere un mancamento, tanto che Tina Cipollari approfitta della situazione e chiama il medico. La dama torinese viene così stesa sulla passerella.

Oggi Uomini e Donne Trono Over: Massimiliano e il gesto per Gemma Galgani

Il Trono Over oggi vede Massimiliano prendere in braccio Gemma, per farla riprendere dopo la forte commozione. Il cavaliere le fa fare il giro dello studio tra le sue braccia. Il gesto dell’uomo, naturalmente, viene ben apprezzato dalla Galgani. A vincere le sfilate, vi anticipiamo, sono Pamela e Massimiliano. Inoltre, vi segnaliamo che Armando Incarnato non è presente in studio oggi, dopo quanto accaduto la puntate precedente.