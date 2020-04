Uomini e Donne oggi: la sorpesa di Ida e Riccardo, Tina raggiunge Gemma

Uomini e Donne oggi martedì 21 aprile: ospiti Ida e Riccardo, Tina contro Gemma

Una nuova puntata di Uomini e Donne quella che oggi vede protagonista ancora Gemma Galgani. La dama torinese si ritrova a scambiarsi messaggi, attraverso un computer, con un cavaliere che si fa chiamare ‘Occhi blu’. L’uomo riserva alla dama del Trono Over parole molto carine e ovviamente Tina Cipollari non può non intromettersi in questa nuova e particolare frequentazione. Inizialmente vediamo Gemma lasciarsi andare ballando da sola. Ora non ha più la possibilità di condividere dei balli al centro dello studio con i cavalieri che sta conoscendo. Dunque, finge di essere tra le braccia di questo misterioso uomo ‘Occhi blu’. La dama ammette di aver scelto di ballare solo per lui, in quanto sa che duramente la messa in onda (di oggi) potrà vederla esibirsi. Tina non perde tempo per criticarla, ma anche per lanciare accuse nei confronti di questo cavaliere così interessato a conoscerla.

“Carissima stella appena sveglio già ti penso. Mi piacerebbe se tu potessi imparare tre passi base della salsa, se hai piacere”, scrive il misterioso cavaliere a Gemma nel corso della puntata di oggi. La Galgani deve accontentarsi e vivere questa conoscenza senza avere alcun contatto con i cavalieri. Nel frattempo, prendono parte alla puntata anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Come vi abbiamo già rivelato, la coppia del Trono Over sta vivendo la quarantena a Brescia. Oggi fa una bellissima sorpresa a Gemma, felice di poter vedere in video collegamento la sua cara amica. Gianni Sperti chiede subito ai due ex protagonisti del Trono Over come sta proseguendo la quarantena. Appaiono super sorridenti e Riccardo non perde tempo per ironizzare!

Oggi Uomini e Donne, nuovi scontri tra Tina e Gemma: la Cipollari raggiunge la dama

“Diciamo che sono terminati tutti i piatti di porcellana, adesso siamo passati a quelli di plastica”, dichiara Riccardo ridendo. Intanto, Tina sembra non riuscire ad accettare la distanza che c’è tra lei e Gemma e così decide di raggiungerla. Mette la sua mascherina personalizzata e giunge nella stanza dove si trova la dama torinese, ovviamente mantenendo le dovute distanze. Non mancano, come possiamo già immaginare, accesi scontri tra le due!