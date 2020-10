Uomini e Donne oggi: avvertimenti alle corteggiatrici, ripicche

Uomini e Donne oggi, martedì 20 ottobre 2020, vede al centro dello studio Valentina Autiero. La puntata inizia da dove si è conclusa ieri e fa parte della registrazione avvenuta lo scorso 2 ottobre. Secondo le anticipazioni di NewsUeD, la conoscenza tra Valentina e Germano sta procedendo bene. Ma in studio accade qualcosa di inaspettato per la dama. Scendendo nel dettaglio, Maria De Filippi rivela che c’è una donna arrivata nel programma per conoscerlo. Inaspettatamente, Germano decide di farla scendere. Nonostante ciò, il cavaliere decide di proseguire il suo percorso solo con la Autiero. Quest’ultima non reagisce affatto bene alla decisione presa da Germano di far scendere la donna arrivata per conoscerlo. Ed ecco che, quando arriva anche per lei un uomo, decide di farlo scendere per ripicca. Il nuovo arrivato non colpisce l’interesse di Valentina, che sceglie di non tenerlo. Dunque, pare proprio che anche oggi non mancano gli scontri al centro dello studio.

Uomini e Donne oggi, martedì 20 ottobre 2020: i tronisti proseguono i loro percorsi, Maria De Filippi riprende Beatrice

Dopo lo spiacevole momento vissuto a causa di un’affermazione per nulla carina di Daniel, oggi la situazione in studio sembra molto più tranquilla. Proseguono i percorsi dei tre tronisti. In particolare, viene mandata in onda l’esterna che Sophie Codegoni ha fatto con Nino. I due sono usciti insieme e si sono recati in un parco. Tra loro è evidente che c’è molta complicità. Le anticipazioni rivelano che la tronista appare davvero molto presa dal giovane corteggiatore. Intanto, il pubblico scoprirà che, dopo la puntata andata in onda la settimana scorsa, Davide Donadei ha raggiunto Beatrice Buonocore in camerino. Qui la corteggiatrice ha pianto molto, in quanto non aveva avuto una reazione. Il tronista è rimasto colpito da questo suo atteggiamento. Maria oggi in studio le consiglia, però, di svegliarsi un po’. Davide ha fatto un’esterna con Chiara negli studi Mediaset, molto bella. Ma anche in questo caso Beatrice non ha alcuna reazione.

Oggi Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: Camilla non si presenta in puntata, Maria mette in chiaro la situazione

Prosegue il percorso di Gianluca De Matteis. In questo caso, si parla di Camilla Pucciarelli. Dopo la scorsa puntata, la corteggiatrice si è arrabbiata molto, in quanto non è stata portata in esterna. A questo punto, ha scelto di mandare un messaggio al tronista in cui gli ha anticipato che non sarebbe tornata in studio, invogliandolo ad andare a riprenderla a casa. Maria, però, oggi appare infastidita dalla cosa, in quanto fa sapere che quest’anno ai tronisti è vietato raggiungere le corteggiatrici nelle loro abitazioni per chiarire. Gianluca è dispiaciuto, ma intende viversi questa esperienza e, dunque, va avanti.