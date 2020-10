UeD news, frase ignobile: studio in delirio. Gianni: “Uomo di m**a”

Lo studio va in delirio oggi a Uomini e Donne, mentre Patrizia e Daniel si ritrovano al centro dello studio. Già nel corso della precedente puntata, il cavaliere era stato messo sotto accusa. Il motivo? Quando la signora Patrizia è giunta nel programma e si è presentata rivelando di aver avuto ben sei mariti nella sua vita, Daniel si era esplicitamente rifiutato di fare con lei un ballo. Dopo di che, l’uomo ha stupito tutti decidendo di uscire con la dama! Una notizia inaspettata per Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno subito espresso i loro dubbi. In particolare, i due opinionisti si sono detti quasi certi del fatto che il cavaliere fosse interessato al patrimonio di Patrizia. Oggi entrambi fanno sapere che la conoscenza non sta proseguendo nel migliore dei modi, anzi. In studio le loro versioni sono discordanti e i presenti sembrano credere solo alla dama. Stanco delle accuse e del racconto di Patrizia, Daniel si siede al suo posto e da qui si lascia andare a un’espressione infelice: “Fai schifo”. Una frase molto forte e anche abbastanza brutta, a cui si sono ribellati tutti i presenti in studio.

Uomini e Donne news, studio in delirio dopo la frase infelice: Gianni Sperti non ci sta e si alza in piedi

Lo studio si accanisce contro Daniel, che dopo aver detto a Patrizia che ‘fa schifo’ viene attaccato duramente un po’ da tutti! Gianni Sperti si alza dalla sua sedia e riserva al cavaliere non poche critiche. “Tu fai schifo”, risponde così l’opinionista alle brutte parole utilizzate da Daniel nei confronti di Patrizia. E ancora Tina chiede, con rabbia, all’uomo come si permette a dire certe cose a una donna. Dal parterre femminile degli over, tutte le donne si scagliano contro Daniel, il quale sembra non avere più via d’uscita. Ormai nessuno può prendere le difese del cavaliere, che decide di lasciare lo studio. La sua sembra addirittura una fuga! Gianni non riesce a trattenere la rabbia di fronte al comportamento di Daniel, tanto che sembra dichiarare – a causa del bip non si percepisce bene la parola, ma pare essere questa: “È un uomo di me…a”. Sui social tutti appoggiano gli interventi di Gianni e Tina. Non solo, questa volta, è apprezzato anche quello fatto da Armando!

Armando Incarnato sconvolto dall’atteggiamento di Daniel, News Uomini e Donne: pare che il cavaliere non torni più nel programma

Di fronte all’atteggiamento poco carino di Daniel interviene anche Armando Incarnato: “Non ci sono parole per i modi che ha. Questo è da prendere a schiaffi, ti giuro. Non si può sorvolare”. Il cavaliere napoletano non ci sta e dice la sua, poco prima dell’uscita definitiva di Daniel. Le anticipazioni delle ultime registrazioni non segnalano la presenza in studio del cavaliere. Dunque, pare che la sua uscita di scena sia definitiva. Maria De Filippi sceglie di chiudere definitivamente il discorso riguardante Daniel, facendo presente a Patrizia che non ne vale la pena. Una spiacevole situazione quella che si crea oggi in studio. Intanto, Nicola Vivarelli annuncia di aver baciato Veronica, la dama con cui si sta frequentando.