Uomini e Donne oggi: un cavaliere va via, un bacio e nuove delusioni

Oggi torna Uomini e Donne con una nuova puntata, che prende inizio da dove si è interrotta quella andata in onda lo scorso venerdì. Si tratta della registrazione avvenuta il 2 ottobre 2020. Non mancano i colpi di scena e, ovviamente, gli scontri al centro dello studio. Secondo le anticipazioni di NewsUeD, dovrebbe tornare protagonista Cristina. La dama, giunta in trasmissione durante questa nuova edizione, sta conoscendo Daniel. Ci sono vari dubbi su questa conoscenza. Scendendo nel dettaglio, molti credono che il cavaliere si sia avvicinato alla donna poiché interessato al suo patrimonio. Con il sostegno di Michele, l’uomo ha fatto però intendere di non avere bisogno di aiuto economico. Ma ecco che oggi Cristina e Daniel si ritrovano in studio e sono protagonisti di una nuova discussione. Pare che i due siano usciti in esterna e le cose non siano andate per il verso giusto. Secondo il racconto della dama, lui sarebbe stato sgradevole nei suoi confronti. Lei vorrebbe raccontare di più, ma Daniel oggi le parla di sopra. La discussione si conclude con il cavaliere che lascia lo studio.

Uomini e Donne oggi: Valentina Autiero delusa da Germano, primo bacio di Nicola Vivarelli nel programma

La puntata di venerdì scorso si è conclusa con le conoscenze di Michele, il quale sta uscendo con Carlotta e con Roberta Di Padua. Per oggi, lunedì 19 ottobre 2020, sono previsti altri colpi di scena per i protagonisti del programma. In particolare, tra gli over pare che il pubblico rivedrà al centro dello studio Valentina Autiero e Germano. I due stanno continuando la loro conoscenza, ma una dama giunge per conoscere lui. Sebbene faccia scendere la nuova arrivata, il cavaliere decide di non iniziare alcuna frequentazione. Valentina, però, si arrabbia e, quando arriva un uomo per conoscerla, lo fa scendere in studio. Anche lei sceglie di proseguire solo con Germano. Oggi o nei prossimi giorni, Aurora Tropea può parlare delle sue conoscenze. Inoltre, oggi i telespettatori scopriranno che Nicola Vivarelli ha baciato Angelica, una ragazza molto bella con cui ha iniziata una conoscenza.

Oggi Uomini e Donne: come procedono i percorsi dei giovani

Per quanto riguarda i tronisti e i corteggiatori, non si sa di preciso chi è protagonista oggi. In particolare, il trono di Sophie Codegoni procede con i nuovi ragazzi, scesi durante le precedenti puntate. Viene mandata in onda la sua esterna con Nino e tutto sembra andare bene tra loro. Davide Donadei continua a conoscere Beatrice Buonocore, che dopo la scorsa puntata non è riuscita a trattenere le lacrime in quanto non ha reagito come avrebbe voluto. Il tronista ha fatto una bella esterna anche con Chiara. Infine, si passa a Gianluca De Matteis e al suo percorso con Camilla, che sembra essersi interrotto. Lei ha scelto di non presentarsi in studio, poiché la settimana precedente non è stata portata in esterna. Maria De Filippi, però, fa presente che quest’anno ai tronisti è vietato raggiungere le corteggiatrici a casa per chiarire.