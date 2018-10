Uomini e Donne oggi: due ospiti speciali in studio, ritorno di fiamma

Oggi Uomini e Donne: Ida e Riccardo di nuovo in studio, sono tornati insieme

Nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14.45. Dopo aver parlato di Gemma Galgani, si passa ad altro. La dama di Torino ha chiarito il tutto con Rocco, si è confrontata con Marco e ha accolto in studio un nuovo cavaliere. Maria De Filippi torna poi a parlare di Ida e Riccardo. Conosciuti nello studio del programma, i due hanno poi preso parte a Temptation Island. Hanno messo alla prova la loro storia d’amore, rischiando fino all’ultimo minuto di uscirne single. Alla fine, Guarnieri ha fatto un passo importante verso la sua fidanzata e hanno lasciato insieme il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Dopo essere andati via dall’isola delle tentazioni, i problemi hanno continuano ad esserci.

Ida e Riccardo sono stati protagonisti di un continuo tira e molla per il corso di tutta l’estate. Alla fine, quando non sembrava esserci più nulla da fare, Maria De Filippi li ha invitati a risedersi tra le dame e i cavalieri dei due parterre del Trono Over. Oggi, la Platano e il simpatico pugliese sono nuovamente in studio. La conduttrice di Canale 5 li invita ad entrare e a raccontare a tutti i presenti cosa è accaduto dopo essersi ufficialmente lasciati nel corso della precedente registrazione. Dopo la puntata si sono rivisti, hanno parlato e discusso. Alla fine, hanno deciso entrambi di tornare insieme e cercare di trovare una soluzione alla situazione creatasi nell’ultimo periodo.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo vanno via dal Trono Over insieme

Alla fine, l’amore ha avuto la meglio. Ida e Riccardo hanno capito di amarsi e di non voler conoscere nessun’altro. Proprio a causa di questo motivo, i due hanno svelato di essere tornati insieme e di voler risolvere i loro problemi al di fuori dello studio di Uomini e Donne. Staremo a vedere cosa accadrà nel corso delle prossime settimane. Senza dubbio, sentiremo ancora parlare di loro.