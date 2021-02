Uomini e Donne oggi: Davide e Sophie assenti, Gemma non porta le prove

Oggi, martedì 2 febbraio 2021, Uomini e Donne torna in onda con la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 20 gennaio. La puntata vede al centro della scena solo i protagonisti del Trono Over. Infatti, i due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni non sono presenti in studio. Probabilmente il programma ha fatto questa scelta poiché non avevano nulla di importante da raccontare, visto la registrazione precedente era stata svolta il giorno prima. Dunque, Davide e Sophie non hanno fatto comunque in tempo a fare le loro esterne. Come accade di solito, la puntata inizia con Gemma Galgani, la quale aveva promesso il giorno prima che avrebbe portato in studio le segnalazioni riguardanti i presunti segreti di Maurizio Guerci. La dama torinese è convinta che il cavaliere abbia una relazione fuori dal programma.

Non solo, Armando Incarnato aveva fatto intendere che il collega potrebbe avere due figli segreti in Sicilia. Si accende così una nuova discussione tra Gemma e Maurizio. Secondo le anticipazioni, la lite dura un bel po’. Nonostante ciò, non si arriva comunque a una conclusione. Il confronto termina e non spunta fuori alcun nome della presunta fidanzata del Guerci. Oltre ciò, la Galgani non intende ancora rivelare la fonte certa della sua segnalazione. La dama è sempre più convinta del fatto che Maurizio abbia deciso di mettere fine alla loro conoscenza poiché c’è un’altra donna nella sua vita.

I sospetti della dama di Torino si collegano al momento in cui, lo scorso 26 dicembre, Maurizio chiuse la loro telefonata per rispondere al citofono. Dopo ciò, Gemma ha scoperto che a suonare alla porta di Guerci era una donna. Il cavaliere ci ha sempre tenuto a precisare che si trattava di un’amica, che aveva bisogno del suo aiuto a causa di alcuni problemi familiari. Ma sembra proprio che la Galgani non abbia mai creduto a questa versione dei fatti, tanto che si è convinta del fatto che Maurizio abbia una fidanzata fuori.

Le sue parole, però, contano ben poco, in quanto non pare non esistano al momento delle prove certe. Gemma promette, nel frattempo, che presto potrà rendere il suo punto di vista concreto con delle reali segnalazioni.