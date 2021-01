UeD Gemma, Maurizio Guerci ha due figli segreti? Rivelazione che spiazza

In studio è stata fatta una segnalazione davvero inaspettata sul cavaliere, che riguarda la sua vita privata; intanto, la Galgani non è riuscita a trattenere le lacrime

Maurizio Guerci di Uomini e Donne ha due figli segreti? Questa è la segnalazione che Armando Incarnato ha fatto in studio sul cavaliere che ha appena messo fine alla conoscenza con Gemma Galgani. Il tutto è avvenuto quando Armando si è ritrovato a confrontarsi con Nicole, la dama che sta conoscendo sia lui che Carlo. La donna ha raccontato di essersi vista con il secondo e poi ha svelato di aver sentito al telefono Maurizio. Ci ha tenuto comunque a precisare di aver un pensiero positivo su Gemma, la quale ha apprezzato i complimenti. Ed ecco che è intervenuto Armando, il quale ha messo dei paletti a Nicole di fronte all’ultima rivelazione. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere napoletano non è disposto a continuare una conoscenza con la dama, qualora decidesse di frequentare Maurizio.

Il motivo? Il comportamento tenuto di Guerci nei confronti della Galgani è stato giudicato negativamente un po’ da tutti. In particolare, Armando non ha per nulla apprezzato, anzi condanna determinati atteggiamenti. Il cavaliere napoletano ha fatto presente più volte che Maurizio ha chiuso con Gemma dopo essere andato oltre con lei, trattandola in modo abbastanza freddo. La discussione si è accesa al punto tale che Incarnato ha confermato la segnalazione fatta già dalla Galgani: Maurizio avrebbe una fidanzata fuori.

Ma non solo, ecco che ha fatto una rivelazione davvero spiazzante. Ha inizialmente chiesto al Guerci: “Tu hai due figli in Sicilia?”. Maurizio inizialmente è apparso abbastanza perplesso di fronte a questa domanda e poi ha smentito di avere dei figli. Infatti, va precisato che il cavaliere si è presentato nel programma affermando di non avere mai avuto dei bambini. Armando, però, ha fatto sapere di aver ricevuto delle notizie che riguardano dei presunti figli segreti di Maurizio.

Sarà davvero così? Ovviamente il Guerci ha smentito, mentre Armando effettivamente non ha portato in studio alcuna prova concreta. Dunque, al momento, bisogna rispettare la smentita di Maurizio. Nel frattempo, si è riaccesa una discussione tra Guerci e Gemma, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Più volte il cavaliere ha ribadito di non aver mai cercato la Galgani. Ovviamente le sue parole, anche questa volta, sono riuscite a colpire nel profondo Gemma.