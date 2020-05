Uomini e Donne oggi, Sirius va via: triste momento per Gemma, sospetti

Uomini e Donne oggi, Sirius/Nicola lascia lo studio: Gemma Galgani in lacrime, molti sospetti

Duro momento oggi per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nel corso della puntata in onda questo martedì 19 maggio 2020, Nicola Vivarelli lascia lo studio del programma. Ma cosa accade? Dalle anticipazioni condivise da Witty è possibile vedere la dama torinese non riuscire a trattenere la delusione di fronte a quanto sta accadendo. Il tutto succede nel corso della litigata tra Gemma e Valentina Autiero. Quest’ultima non riesce ancora a gestire la delusione per il ‘no’ ricevuto dal corteggiatore di Gemma, che inizialmente abbiamo conosciuto come Sirius. Una forte discussione quella che vede protagoniste le due dame del Trono Over, che si conclude con la Galgani in lacrime, mentre osserva Nicola salire le scale e andare via. Dopo di che, fa il suo ingresso nello studio un nuovo cavaliere, Vito, pronto a conoscere Roberta Di Padua. Non sappiamo se la dama scelga di iniziare questa nuova conoscenza. Nel frattempo, si presenta anche un altro cavaliere, Massimiliano.

È il turno poi di Giovanni e Veronica Ursida. L’uomo confessa di aver chiesto alla dama di incontrarsi. Secondo quanto lui racconta, lei si sarebbe rifiutata di vederlo. Ed ecco che Gianni Sperti ammette di avere ancora dei sospetti su Veronica, convinto che stia facendo di tutto per rimanere il più tempo possibile nel programma sotto i riflettori. Nella discussione si intromette anche Roberta, che a questo punto rivela di avere dei dubbi anche su Giovanni: “Vuol dire che vuole giocare anche lui”. La Di Padua non riesce a capire come sia possibile che l’uomo accetti l’atteggiamento tenuto da Veronica. Ricordiamo che Giovanni ha scelto, qualche settimana fa, di chiudere la sua conoscenza con Roberta, dedicandosi solo alla Ursida.

Oggi Uomini e Donne, Valentina e Angelo: lui vuole leggere alcuni messaggi sospetti

Oggi a Uomini e Donne, dopo la discussione con Gemma per Sirius/Nicola, Valentina deve affrontare un altro duro momento in studio. Pare che la conoscenza con Angelo non sia iniziata nel migliore dei modi. Nel corso della puntata, vedremo il cavaliere chiedere alla Autiero il permesso di leggere alcuni messaggi che si sono scambiati in questi giorni.