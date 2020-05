UeD misteri: Aurora chiede telecamere fuori, chat sospette per Valentina

Gianni Sperti furioso con Aurora a UeD: l’opinionista non sopporta la Dama del Trono Over

Puntata movimentatissima a Uomini e Donne oggi e altrettanto movimentate saranno le prossime, con Valentina Autiero protagonista assoluta dopo Gemma Galgani. Oggi abbiamo visto Gianni Sperti inveire contro Aurora che secondo lui è una donna perfida e cattiva. Aurora non è tipo da stare in silenzio e infatti ha subito replicato sottolineando che i due opinionisti, quindi anche Tina Cipollari, sono poco oggettivi nei suoi confronti e ce l’hanno senza motivo con lei: “La tua cattiveria si sta trasformando. Ti hanno toccato la tua cocchetta?”. Il riferimento di Aurora era alla già citata Valentina che in preda a sconforto e rabbia era uscita dallo studio. “Tu – ha continuato Aurora dopo che Gianni l’ha attaccata pesantemente –, che tanto parli rispetto alle donne, stai facendo una figuraccia!”. “Sei antipatica e maleducata! Che ci fai in studio tu?”, ha controbattuto Sperti in modo insensato. Sì, insensato perché Aurora è legittimata a stare in studio anzitutto da chi l’ha invitata e in secondo luogo dal fatto che non si conoscono persone così dal giorno alla notte; in ultima battuta Gianni dovrebbe considerare che ce ne sono state di persone che in studio hanno avuto poche conoscenze o che sono state in stand-by, quindi prendersela con Aurora è fuori luogo. Come del resto gli ha fatto notare lei.

Aurora e Valentina Autiero, telecamere fuori e chat sospette

“E che ci fa lei in studio da cinque anni?”, gli ha chiesto Aurora riferendosi a Valentina e sottolineando che anche lei non ha ancora iniziato una relazione stabile. “Non sei proprio per niente obiettivo…”, ha ribadito. “Ma se si sente così poco rispettata e maltrattata che ci fa ancora qua?”, questa la domanda di Sperti che si è sentito rispondere senza esitazione un sentito “Io credo ancora nei sogni…”. Va beh. Aurora ha anche detto a Gianni che se si potessero mettere le telecamere fuori dagli studi forse riuscirebbe capire di che pasta sono fatti certi personaggi che sono in studio; altri dettagli però non ne ha voluti dare. Intanto Valentina era fuori in studio a piangere e Nicola Vivarelli, che forse domani ci stupirà con un’uscita di scena inaspettata, si è preoccupato per lei: “Mi dispiace vedere una donna che piange anche perché mi sento in parte coinvolto per questo. Spero non sia per me. Non vorrei aver detto qualcosa o fatto qualche commento che l’abbia turbata”. Alla fine il problema non era lui ma una serie di cose che capiremo meglio domani.

News UeD, cosa succede nelle prossime puntate: i chiarimenti di Angelo

Sì, perché nel video delle anticipazioni pubblicate da Witty Tv si vede non solo Valentina piangere ma anche Angelo, che probabilmente l’ha sentita per conoscerla meglio, chiederle di poter leggere dei messaggi: delle chat che forse dovevano restare nascoste e che lui invece vorrà rendere pubbliche probabilmente per spiegarsi meglio. Dal filmato non si capisce molto – come potete notare – ma abbiamo come l’impressione che non sarà una puntata facile per Valentina che già oggi non ci è sembrata per niente su di morale.