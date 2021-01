Uomini e Donne oggi: discussioni, dubbi e incertezze in studio

La puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 19 gennaio 2021, prende inizio dal momento in cui si è conclusa quella andata in onda ieri. Grande protagonista è stata Gemma Galgani, la quale si è ritrovata di fronte a una situazione davvero inaspettata. Dopo vari battibecchi, Maurizio Guerci ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Non solo, il cavaliere ha fatto infuriare la dama torinese e alcuni presenti in studio con un’affermazione poco carina. Cosa accade oggi nello studio di Canale 5? Maria De Filippi dovrebbe mettere fine a questa discussione e far arrivare al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due raccontano, secondo le anticipazioni, di essersi sentiti nei giorni precedenti e di essersi incontrati una volta a settimana.

Roberta ribadisce che c’è molta complicità tra loro, a differenza di due anni fa, quando c’era solo attrazione fisica. La Di Padua, però, ammette che questo dettaglio le causa non pochi dubbi. Infatti, non sa se questo sia un bene o un male, in quanto potrebbe nascere una semplice amicizia anziché una relazione amorosa. Nonostante ciò, Riccardo e Roberta decidono di proseguire la loro conoscenza, per capire meglio. Non si sa di preciso quale sia la scaletta di questa puntata, ma al centro dello studio il pubblico di Canale 5 potrebbe ritrovare Giancarlo, il quale sta continuando a conoscere Alessandra e a sentire Aurora Tropea. Il rapporto che il cavaliere ha con quest’ultima genera non pochi sospetti tra i presenti.

Intanto, Davide Donadei racconta di essersi recato da Chiara Rabbi, subito dopo la precedente registrazione. Il tronista pugliese aveva notato il malessere della sua corteggiatore e così l’ha raggiunta in camerino, dove hanno chiarito tra abbracci e tenerezze. Dopo di che, viene mandata in onda l’esterna con Beatrice Buonocore, la quale si è recata sotto l’hotel di Davide per cantargli una canzone. Emozionato, lui l’ha subito raggiunta. Insieme hanno scherzato e si sono abbracciati.

In studio, però, Beatrice appare abbastanza dubbiosa. Non ha tutti i torti, visto che scopre che Donadei ha deciso di fare comunque un’esterna con Chiara. C’è molta attesa da parte delle corteggiatrici per la scelta, che dovrebbe avvenire molto presto.