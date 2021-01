UeD, Gemma fuori di sé asfalta Maurizio: “Una cosa gravissima”

La dama torinese, nel corso della puntata andata in onda oggi, appare come mai vista prima, dopo un’affermazione per nulla delicata di Guerci

Gemma Galgani perde la testa nello studio di Uomini e Donne, dopo la rottura con Maurizio Guerci. La dama torinese, questa volta, non le manda a dire e riesce a zittire il cinquantenne. Un momento abbastanza complicato quello che si ritrova a vivere nel corso della puntata in onda oggi, che corrisponde alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 4 gennaio. Infatti, si ritrova a incassare l’ennesima delusione all’interno del programma. Solo qualche puntata fa annunciava, con il sorriso stampato sul volto, di essere andata oltre con Maurizio. I due apparivano davvero felici e sereni insieme, ma qualcosa poi è andato storto. Durante la puntata andata in onda la scorsa settimana, la Galgani già faceva notare che c’erano non pochi problemi tra loro. Nel corso delle festività natalizie, Maurizio ha acceso in Gemma alcuni sospetti. Determinati atteggiamenti hanno portato la dama a pensare che il cavaliere le stesse nascondendo qualcosa.

Il racconto fatto da entrambi genera non pochi dubbi anche negli altri presenti in studio, come Tina Cipollari e Gianni Sperti. La situazione, però, inizia a diventare ingestibile quando Maurizio con un “assolutamente sì” risponde alla domanda di Maria De Filippi sulla sua decisione di chiudere la conoscenza con Gemma. La sua risposta manda su tutte le furie la dama torinese, che si ritrova poi ad ascoltare un’affermazione davvero poco carina di Maurizio. Scendendo nel dettaglio, a detta del pubblico, il cavaliere supera il limite quando dichiara che Gemma sarebbe voluta andare oltre con lui già da diverso tempo! Non solo, sottolinea la cosa, ricordandole che l’aveva invitato a salire a casa sua, ma lui aveva declinato l’invito.

La Galgani conferma di aver chiesto a Maurizio di andare nella sua abitazione, ma non per il motivo che vuole far passare. Per risponde all’accusa del cavaliere, la dama di Torino si alza addirittura dalla sua sedia e, portando con sé la mascherina, decide di affrontarlo faccia a faccia: “Hai detto una cosa gravissima“. Fa sapere, inoltre, che più volte Maurizio avrebbe voluto darle lezioni di bon ton e consigli su come rispondere ai due opinionisti. “Impara da me, che quando parlo stanno tutti zitti”, questo è ciò che il Guerci avrebbe spesso detto a Gemma.

Oggi, profondamente arrabbiata, la Galgani risponde: “Ma che ca..o devo imparare da te”. I telespettatori sui social notano immediatamente la parolaccia pronunciata da Gemma, che non è solita lasciarsi andare a questo genere di parole. La maggior parte degli utenti sui social si schierano dalla parte di Gemma, certi che sia riuscita ad asfaltare Maurizio. L’affermazione di quest’ultimo non piace a nessuno, neanche a Gianni Sperti.

L’opinionista fa notare che il cinquantenne non avrebbe mai dovuto fare una simile dichiarazione su Gemma. Nel frattempo, a dire la sua ci pensa anche Armando Incarnato, il quale prende le difese della dama e si scaglia contro Maurizio! Le anticipazioni segnalano che tra Gemma e il cavaliere non torna il sereno!