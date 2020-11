Uomini e Donne oggi, la sfilata delle dame e indagini: Roberta sorprende

Continua ad andare in onda la registrazione di Uomini e Donne effettuata lo scorso 1 novembre. Oggi, martedì 17 novembre 2020, non mancano i colpi di scena all’interno dello studio di Canale 5. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, i telespettatori assisteranno alla sfilata delle dame, ma prima accade qualcosa di inaspettato. Pare che Maria De Filippi decida di tornare sulla questione riguardante Aurora Tropea e Giancarlo. In particolare, la conduttrice vuole capire quali siano le reali intenzioni del cavaliere, che ieri non è apparso per nulla propenso a lasciare il programma insieme alla dama. Quest’ultima, invece, si è dichiara disposta a vivere questa conoscenza lontano dalle telecamere. Senza dare una spiegazione precisa e concreta, Giancarlo ha deciso di mettere fine a questa frequentazione.

Dall’altra parte Aurora dimostra di essere davvero molto interessata al cavaliere. Al centro dello studio, la Tropea ieri è stata protagonista di accesi scontri. La dama si è scontrata un po’ con tutti. In particolare, a non credere alle parole della donna sono Armando Incarnato e Gianni Sperti. A detta del pubblico, che sui social si è lasciato andare a commenti abbastanza negativi, neanche la De Filippi sembrerebbe fidarsi di Aurora. Pare che oggi Giancarlo confessi di essere preso mentalmente dalla Tropea, ma non di esserne attratto fisicamente.

Il cavaliere ammette che non avrebbe voluto essere così crudo e dirglielo in faccia, in quanto ritiene che non sia bello sentirsi dire determinate cose. A questo punto, però, Gianni appare ancora più perplesso. L’opinionista non crede a entrambi e così chiede di poter vedere i loro cellulari. L’opinionista inizia a pensare che i due si siano messi d’accordo per uscire puliti dalla fine della loro conoscenza. Le anticipazioni, però, rivelano che Sperti sui telefoni non trova la prova che sta cercando.

Arriva il momento della sfilata delle dame, le quali devono rappresentare un loro sogno d’amore. Sfilano la maggior parte delle donne presenti nel parterre femminile, ma a stupire tutti ci pensa Roberta Di Padua. Quest’ultima decide di salire sulla passerella vestita da sposa! Con questo look romantico, la dama riesce a conquistare voti molto alti. Anche Michele, con cui ha messo fine la conoscenza, decide di assegnarle un bel 10. Pare, però, che non venga rivelata la vincitrice della sfilata.