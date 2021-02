Uomini e Donne oggi: Riccardo lascia lo studio, una nuova delusione

Nuovo appuntamento oggi con Uomini e Donne. Dopo la puntata di ieri, che ha visto protagonista Gemma Galgani, il pubblico di Canale 5 continuerà ad assister ad altri colpi di scena. Quella che va in onda questo pomeriggio è la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 3 febbraio. Si parte dal momento in cui si è conclusa la puntata ieri. Scendendo nel dettaglio, continua il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due avevano interrotto la loro conoscenza. Ma il cavaliere ha poi deciso di rifarsi avanti. La situazione, però, non appare serena tra loro. Entrambi hanno esposto i loro dubbi. In particolare, ad attirare l’attenzione del pubblico è stata un’affermazione della Di Padua, la quale pare riportare un problema che già Ida Platano aveva affrontato.

Riccardo ha dimostrato di non essere più la persona passionale di due anni fa e questo ha portato Roberta a farsi non poche domande. Oggi i telespettatori vedranno il Guarnieri lasciare lo studio, abbastanza infastidito da ciò che sta accadendo. La Di Padua non si tira indietro e lo segue dietro le quinte per continuare il loro confronto. Nel frattempo, anche Gemma e Maurizio G. si stanno confrontando fuori dallo studio, dopo la proposta di Maria De Filippi. Quest’ultima è apparsa pronta a smascherare il cavaliere, a cui nessuno sembra più credere.

Nella puntata di oggi il pubblico dovrebbe rivedere al centro dello studio Giancarlo e Angela. Alessandra ammette di essere molto arrabbiata, poiché il cavaliere la sera precedente ha deciso di uscire un paio d’ore con la nuova ‘rivale’. La dama ammette che aveva prenotata per loro una camera d’albergo per un paio di giorno. Dovendosi incontrare con Angela, Giancarlo l’ha lasciata sola durante la cena. Dopo di che, lui l’ha raggiunta più tardi in albergo. Alessandra è consapevole del fatto che il cavaliere stia conoscendo altre persone, ma si sente comunque offesa da questo suo comportamento.

Pertanto, decide di chiudere la loro conoscenza dopo un attimo di tentennamento. Non si sa se già oggi il pubblico assisterà al ritorno in studio di Gemma e Maurizio o a quello di Riccardo e Roberta.