Uomini e Donne oggi, gelosia e delusione: Gemma tra Nicola e Valentina

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi, martedì 15 settembre. Al centro dello studio, il pubblico di Canale 5 ritroverà Gemma Galgani. La prima parte della registrazione dello scorso 3 settembre vede la dama torinese grande protagonista, attaccata come sempre da Tina Cipollari. Gemma sta proseguendo la sua conoscenza con Paolo, il nuovo corteggiatore giunto nel programma per conoscerla. Questa estate, la Galgani ha deciso di effettuare il lifting e di mettere la parola fine alla sua frequentazione con Nicola Vivarelli. Sembrava che la conoscenza tra i due stesse proseguendo nel migliore dei modi, eppure Gemma ha notato alcuni dettagli che non le sono affatto piaciuti. In particolare, la dama torinese sembra aver compreso che Sirius abbia voglia solo di conquistare la notorietà attraverso la loro storia. Nel frattempo, Nicola ha sempre smentito questa ipotesi, ma questo non basta. Ed ecco che ora Gemma si ritrova a provare una certa gelosia nel vedere il giovane Vivarelli discutere con Valentina Autiero!

Rabbia e delusione oggi in studio. Nicola Vivarelli riesce a provocare in Gemma una particolare gelosia. Nonostante la loro conoscenza sia stata conclusa proprio dalla Galgani, quest’ultima dimostra di essere ancora gelosa. Nel frattempo, la Galgani afferma che la sua conoscenza con Mister Lamas sta procedendo e Tina Cipollari non perde tempo per attaccarla. Nel parterre femminile, Valentina dimostra intanto di essere rimasta abbastanza male dal comportamento di Nicola. Scendendo nel dettaglio, la Autiero avrebbe voluto fare un’esterna con il Vivarelli, il quale avrebbe poi rifiutato. In studio si accendono, così, nuovi litigi e battibecchi tra i vari protagonisti del Trono Over.

Una puntata dedicata a Gemma Galgani quella di oggi. Nicola Vivarelli sarebbe dovuto uscire insieme a Valentina Autiero, ma poi si sarebbe rifiutato di effettuare questa esterna. Tra i due si accende così una forte discussione, durante la quale Gemma fa notare la sua gelosia. Sirius, però, si ribella a questa reazione e ammette di trovare la Galgani ridicola. Per Nicola arrivano in studio nuove corteggiatrici. Il giovane, però, sente di dover ancora portare rispetto a Gemma e rifiuta di conoscerle.