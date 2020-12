Uomini e Donne oggi: il compleanno di Maria, passione per Gemma

Martedì 15 dicembre 2020 va in onda una nuova puntata del programma, registrata il giorno in cui la padrona di casa ha compiuto gli anni; intanto, tra la dama torinese e Maurizio la conoscenza procede a gonfie vele

Oggi va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che corrisponde alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 5 dicembre 2020, giorno del compleanno di Maria De Filippi. Infatti, per l’occasione Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni hanno pensato bene di farle una sorpresa. Scendendo nel dettaglio, i tre giovani tronisti regalano alla padrona di casa dei fiori, per augurarle un buon compleanno. Intanto, procedono i vari percorsi dei protagonisti del programma. La conduttrice chiama, ovviamente, al centro dello studio Gemma Galgani, la quale sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio. La dama torinese appare davvero molto presa dal cavaliere e questo è impossibile non notarlo.

Nel corso della puntata andata in onda ieri, Gemma ha sorpreso tutti, conquistando uno standing ovation da parte del pubblico e del resto dei presenti in studio. La dama ha ballato sulle note di Flashdance al centro dello studio, vestita proprio da ballerina. Alla fine dell’esibizione, che lei stessa ha voluto portare nel programma, si è fatta buttare addosso un secchio d’acqua. Dopo questo momento inaspettato, la Galgani aveva invitato a cena Maurizio, facendogli anche una proposta indecente. La loro frequentazione procede a gonfie vele, secondo quanto raccontano entrambi oggi.

Il cavaliere è uscito a cena con la dama durante la sera precedente. I due si sono scambiati dei baci passionali. A questo punto, Maurizio decide di mettere fine alla sua conoscenza con Alfonsina. Arrivano, inoltre, altre tre donne in studio pronte a conoscerlo, ma lui le rifiuta! Sembra proprio che il cavaliere voglia dare l’esclusiva a Gemma! Naturalmente non mancano le accese discussioni tra la Galgani e Tina Cipollari. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, le due litiganti si tirano a vicenda delle secchiate d’acqua.

Nel frattempo, Biagio porta in studio alcune segnalazioni riguardanti Maria e Sabina. Nelle settimane precedenti, sia lui che Gemma si sono detti convinti del fatto che le due dame siano complici, in quanto pare che si conoscano da anni. Il cavaliere fa sapere di aver scoperto che Maria e Sabina andavano insieme in palestra sull’Appia a Roma. Le due si difendono nuovamente dalle accuse.