Uomini e Donne oggi, standing ovation per Gemma: la proposta indecente

Torna Uomini e Donne oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Cosa accade in studio? La puntata inizia da dove si è conclusa quella andata in onda lo scorso venerdì. Pertanto, al centro dello studio, il pubblico di Canale 5 ritroverà Armando Incarnato, che è uscito con Lucrezia Comanducci. I due, durante questa uscita, hanno discusso parecchio. Il cavaliere napoletano racconta quanto accaduto: al Self service dove hanno mangiato mancava il vino, così la dama ha pensato di chiederlo al ragazzo della reception. Quest’ultimo si sarebbero offerto di accompagnarla a comprarlo al negozio di alimentari più vicino. Armando, però, non ha reagito bene alla cosa, in quanto fa sapere di essere rimasto per un bel po’ di tempo da solo.

Gianni Sperti accusa Incarnato di essere “retrogrado”, come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Nonostante questa critica, Armando resta fermo nella sua posizione e insiste, raccontando che ha trovato questo gesto di Lucrezia irrispettoso. A detta del cavaliere, la Comanducci non sarebbe dovuta andare via senza dirgli nulla e in compagnia di uno sconosciuto.

Arriva il momento della sfilata in studio e ad attirare tutta l’attenzione ci pensa Gemma Galgani. La dama torinese sfila sulla passerella ballando sulle note di Flashdance e alla fine mette in atto il colpo di scena: si fa versare addosso un secchio d’acqua! Da parte dei cavalieri riceve voti altissimi. La maggior parte alza la paletta con un bel 10. Non solo, i telespettatori assisteranno anche alla standing ovation da parte del pubblico presente in studio.

Dopo questo numero, Gemma invita Maurizio ad andare insieme a cena subito dopo la registrazione. La Galgani gli fa capire chiaramente che è pronta ad andare oltre e lui sembra accettare la cosa. Proprio per questo motivo, la dama torinese decide di chiudere definitivamente con Biagio, poiché la conoscenza stava proseguendo solo in amicizia. Ormai sembra proprio che Gamma sia cotta di Maurizio.

Infatti, le anticipazioni dell’ultima registrazione annunciano un gran bel passo avanti nella loro frequentazione! Intanto, il percorso di Gianluca De Matteis continua a subire dei colpi. Il tronista romano oggi decide di eliminare Marianna, in quanto ammette che tra loro non è scattato nulla.