Uomini e Donne oggi, bacio passionale per Gemma: poi arriva la delusione

La puntata di Uomini e Donne oggi inizia con Gemma Galgani, la quale appare nuovamente felice! La dama torinese, nell’ultimo periodo, ha subito duri colpi. Inizialmente ha visto naufragare la sua conoscenza con Nicola Vivarelli. Dopo di che, ha ricevuto un due di picche da Paolo, a cui aveva anche preparato una sorpresa in camerino. Ora è entrato nella vita della protagonista del programma Biagio. Quest’ultimo sta conoscendo anche un’altra dama, Maria. Proprio la Galgani, nel corso della puntata andata in onda ieri, ha fatto capire di non essere felice di questa situazione. In particolare, Gemma si era detta convinta di non poter piacere a Biagio se lui prova interesse nei confronti di una persona completamente diversa da lei. Durante la puntata di oggi, che corrisponde alla registrazione avvenuta lo scorso 2 ottobre, non mancano ovviamente i battibecchi tra Gemma e Tina Cipollari, secondo le anticipazioni di NewsUeD. Questa volta, la dama torinese entra in studio sulle note della canzone Finché la barca va di Orietta Berti, scelta come sempre dall’opinionista.

Gemma Galgani e Biagio a Uomini e Donne oggi: scatta un bacio passionale

Nella puntata di oggi torna a essere protagonista Gemma. Dopo i battibecchi con Tina, la Galgani dimostra di essere molto felice di come stanno procedendo le cose con Biagio. Sembra proprio che tra i due ci sia un reale interesse reciproco. Non viene mandata in onda la loro esterna, ma entrambi fanno sapere che è stata molto bella. Scendendo nel dettaglio, raccontano di aver fatto una passeggiata. Dopo di che, in mezzo alla strada, si sono scambiati un bacio passionale! Non solo, Biagio ha anche regalato un’orchidea alla Galgani. Ma ecco che a rovinare questo momento è una rivelazione di Aurora, la quale prende la parola per dichiarare di aver ricevuto dal cavaliere lo stesso regalo!

Oggi Uomini e Donne, Gemma Galgani delusa dal comportamento di Biagio

Gemma e Biagio sono felicissimi, dopo aver trascorso questa serata speciale insieme. Ma Aurora, in studio, fa sapere di aver ricevuto anche lei un’orchidea dal cavaliere! La Galgani non prende affatto bene la notizia. La situazione si complica quando un’altra dama fa la stessa confessione! Ovviamente, di fronte a questa situazione, Gemma appare davvero furiosa. Biagio, per sistemare il tutto, regala alla Galgani un bel vaso dove poter tenere l’orchidea. Per il cavaliere arriva un’altra dama pronta a conoscerlo e Gemma è abbastanza delusa da quanto sta accadendo! Dopo quanto accaduto con Paolo, la Galgani si ritrova nuovamente a dover affrontare delle sfide.