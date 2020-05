Uomini e Donne oggi, brutta sorpresa per Gemma: la rivelazione su Sirius

Uomini e Donne oggi: per Gemma Galgani e Sirius momenti difficili tra accuse e rivelazioni

Momenti difficili per Gemma Galgani nel corso della puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 12 maggio. La dama torinese si ritrova di fronte a un’inaspettata sorpresa, che la lascia senza parole. Secondo le anticipazioni, la puntata prende inizio con uno degli sfoghi di Gemma. Dopo di che, Maria De Filippi manda in onda un’esterna della dama. Ed ecco che entra in studio prima lei e poi Sirius/Nicola. Il giovane 26enne si dichiara ancora convinto nel voler corteggiare la Galgani. Ma molti presenti non riescono a credere alle parole del ragazzo. A intervenire oggi ci pensa, come sempre, Tina Cipollari. L’opinionista attacca il corteggiatore, convinta che stia solo giocando con la Galgani. Dice la sua anche Veronica Ursida, la quale ammette di trovare Sirius poco credibile. Sembra proprio che nessuno riesca a trovare sincerità nelle parole del 26enne.

In particolare, Tina oggi lo attacca: “Quante cavolate dici! Sei un bugiardo cronico”. La Cipollari non ci sta e si scaglia contro Sirius, il quale tenta di difendersi dalle accuse. Il 26enne, infatti, ribadisce di provare dei sentimenti e di essere convinto nel voler conoscere Gemma. Ma la dama torinese oggi subisce un colpo basso dal parterre femminile. Maria fa un annuncio che manda in tilt la Galgani, che pare non fosse a conoscenza della cosa. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice rivela che una dama ha lasciato il numero a Sirius. Una doccia fredda probabilmente per Gemma, che si gira subito per chiedere spiegazioni nel parterre femminile. Dalle anticipazioni non si comprende chi sia la dama in questione.

Oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani sconvolta, Sirius potrebbe scegliere di conoscere altre dame

Come procederà il percorso di Gemma a Uomini e Donne? Sirius non convince proprio nessuno e ora oltre tutto potrebbe decidere di conoscere altre persone. Nel corso della puntata andata in onda ieri il 26enne dichiarava di aver già dato l’esclusiva alla Galgani, dunque non ha intenzione di iniziare nuove conoscenze. Non sappiamo se la sua idea, nel frattempo, sia cambiata!