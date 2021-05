Uomini e Donne oggi, Massimiliano lascia lo studio e corre da Vanessa

Uomini e Donne oggi, martedì 11 maggio 2021, va in onda con la terza parte della registrazione avvenuta lo scorso 2 maggio. Questo pomeriggio dovrebbe tornare al centro studio Massimiliano Mollicone. Maria De Filippi chiede al tronista quale esterna vorrebbe vedere prima, quella con Vanessa o quella con Eugenia. Lui preferisce procedere per ordine e sceglie la Spoto. Quest’ultima, però, chiede alla padrona di casa di mostrare prima l’esterna che ha fatto con Eugenia, perché è curiosa di vedere come lui si è comportato dopo la loro uscita.

Massimiliano ed Eugenia si sono visti all’interno dello studio. Lei ha scritto una lettera che è apparsa sul led. Ha ascoltato il messaggio attraverso la voce della corteggiatrice, che poi l’ha raggiunto. Ci ha tenuto a ringraziarlo perché, attraverso questo percorso, non sente più di avere il doppio della sua età mentalmente, ma 20 anni come è giusto che sia. Dopo essersi abbracciati, lui ha confessato che grazie a lei sta maturando. Oggi arriva il momento di vedere l’esterna con Vanessa. Lui l’ha rimproverata, in quanto gli sembra di fare sempre dei passi indietro.

La Spoto ha ammesso, in questa occasione, di provare dei sentimenti per lui, precisando di non essere innamorata. L’ha poi portato su una terrazza, dove ha posizionato uno striscione con varie frasi. Massimiliano, emozionato di fronte a questa sorpresa, ha fatto spegnere le telecamere. Eugenia non reagisce bene, dopo aver visto la loro esterna, tanto che inizia a porgli diverse domande. In questo modo, non dà modo a Vanessa di approfondire ciò che lui ha provato durante l’uscita. La Spoto è abbastanza infastidita e consiglia alla rivale di non esser così pesante.

Non solo, le chiede di lasciarle il giusto spazio per viversi il suo percorso. Non riuscendo più a sopportare questa situazione, Vanessa si alza e torna a sedere al suo posto. Dopo un po’, chiede anche alla De Filippi di poter uscire dallo studio. Massimiliano fa sapere a Eugenia che poi continuerà a rispondere alle sue domande, ora però sente di dover raggiungere la Spoto.

Va segnalato che, nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Massimiliano ha scelto.