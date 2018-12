Uomini e Donne oggi: due ospiti molto speciali al Trono Over

Oggi Uomini e Donne: Ida e Riccardo in studio, si sono lasciati

Anche oggi va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Questo Martedì pomeriggio sarà ricco di sorprese per i fan della trasmissione in onda su Canale 5. Dopo le dichiarazioni di Gemma Galgani su Rocco e dopo la lite tra Alessio, Barbara e Valentina, arriva il turno di Sebastiano. Il cavaliere del parterre maschile viene invitato al centro dello studio dalla padrona di casa. L’uomo ha trascorso un fine settimana a Tropea da Denise ma, nonostante ciò decide di conoscere anche un’altra dama, Rosanna. Quest’ultima ha chiamato il programma appositamente per Sebastiano e la volontà di lui di provare a frequentarla fa arrabbiare Denise.

Si passa poi a due ospiti molto speciali. Maria De Filippi fa entrare in studio Ida e Riccardo. Dopo Temptation Island, la coppia è stata protagonisti di vari tira e molla. Oggi, la Platano e Guarnieri non stanno più insieme e raccontano al pubblico del Trono Over cosa è accaduto. Discutono a lungo e si accusano a vicenda. L’ex dama del programma rivela di essere andata in Puglia da lui più di una volta e di essere stata liquidata in brevissimo tempo. Quando sembra che lei voglia tornare con lui, si viene a sapere che l’uomo esce già con un’altra persona. Alla fine, Ida lascia lo studio molto dispiaciuta per ciò che ha saputo. Ovviamente, il loro confronto va avanti a lungo e lascia anche un po’ tutti a bocca aperta.

Uomini e Donne Trono Over: la sfilata delle donne

La registrazione che va in onda oggi si conclude poi con una nuova sfilata tra le dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Prima si conclude con le sfide lanciate la scorsa volta per il tema ‘Elisir di seduzione’, poi si continua con la finalissima, di cui il tema è l’eleganza e vince Cristina.