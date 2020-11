Uomini e Donne oggi: la prova esce fuori, una notte focosa

Oggi, martedì 10 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, registrata lo scorso 24 ottobre. Al centro dello studio, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, siedono inizialmente Armando e Michele, che parlano rispettivamente delle loro conoscenze con Giulia e Roberta Di Padua. In particolare, Incarnato fraintende alcuni atteggiamenti della dama che ha di fronte. Secondo lui, la donna avrebbe voluto un appuntamento. Scendendo nel dettaglio, a detta del cavaliere napoletano, Giulia avrebbe voluto invitarlo al ristorante. La dama, però, oggi decide di smentire il racconto e afferma che da parte sua c’è solo un’amicizia. Il pubblico di Canale 5 assisterà poi a un nuovo scontro in studio.

A discutere animatamente sono Michele e Roberta. Non è di certo la prima volta che i due si lasciano andare a una lite all’interno del programma e fuori. Dopo la registrazione precedente – avvenuta proprio il giorno prima – viene fatto ascoltare a tutti il messaggio audio che il cavaliere ha inviato a Serena, in cui pare abbia parlato male delle dame che ha conosciuto, compresa Roberta. I due, a questo punto, discutono animatamente al centro dello studio e non se le mandano a dire. La Di Padua è fortemente delusa dal comportamento di Michele, a cui chiede di dimostrare più carattere. Non solo, Roberta riceve un altro duro colpo quando scopre che il cavaliere ha inviato le stesse foto, che lo ritraggono seminudo in palestra, sia a lei che a Giulia.

La puntata dovrebbe andare avanti con Nicola Vivarelli, che annuncia la sua partenza. Infatti, il giovane cavaliere deve partire per lavoro, come già aveva annunciato nella registrazione precedente. Dopo la pesante lite avvenuta con Veronica, Sirius ha deciso di vedersi con Angelica per fumare una sigaretta insieme. Poi ha raggiunto Veronica, andando a casa sua! I due raccontano oggi di essersi scambiati un bacio, dopo aver discusso per almeno 20 minuti. Ma ecco che lui fa una confessione spiazzante: hanno trascorso insieme una notte di fuoco! La dama smentisce la rivelazione di Nicola, ma ha una reazione inaspettata, in quanto non si arrabbia.