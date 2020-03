Uomini e Donne oggi: le scuse di Giulio a Giovanna, Daniele sotto accusa

Uomini e Donne oggi martedì 10 marzo 2020: Giulio Raselli chiede ufficialmente scusa a Giovanna Abate

Uomini e Donne continuerà a intrattenere il pubblico di Canale 5, in questo periodo così drammatico per l’Italia. A tenerci compagnia oggi è il Trono Classico, che vede la presenza di Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Abbiamo visto i due tornare nello studio per raccontare come stanno vivendo la loro storia d’amore e, ovviamente, non potevano mancare le battute di Giovanna Abate e Gianni Sperti. In particolare, l’opinionista si è detto ancora sospettoso circa la sincerità di Giulio e Giulia. Questa sua opinione l’ha portato a scontrarsi con Tina Cipollari, che ha sempre creduto nella coppia. Oggi vedremo il Raselli cercare un confronto proprio con Giovanna. Scendendo nel dettaglio, l’ex tronista chiede scusa all’Abate per i modi che ha utilizzato il giorno della scelta. Rivedendosi, Giulio ha capito che quello non era l’atteggiamento giusto da riservarle in quel momento. Dalle anticipazioni sappiamo che Giovanna accetta le scuse, ma resta ferma della sua posizione.

Dopo ciò, si passa al percorso di Daniele Dal Moro, il quale è uscito solo con Angelica. Maria De Filippi fa sapere ai presenti in studio che è stato permesso al tronista di fare lui stesso i provini per le corteggiatrici, in quanto hanno capito che è una persona dai gusti difficili. In studio, però, l’ex gieffino viene duramente criticato. In particolare, non viene apprezzato un suo gesto: durante i provini ha chiesto a una ragazza in carne di pesarsi sulla bilancia. A detta di molti, Daniele avrebbe un atteggiamento poco sensibile. Tra le nove ragazze che ha conosciuto durante questi casting, Daniele ha scelto di tenerne due. Intanto, anche Giovanna appare infastidita di fronte a questi suoi modi di fare.

Oggi Uomini e Donne, scontro tra Giovanna e Daniele: Dal Moro duramente criticato

Si accende la discussione tra Giovanna e Daniele in studio. Dal Moro chiede alla collega di pensare al suo percorso e di smetterla di essere così pesante. Ad appoggiare le parole del tronista ci pensa Sara. Ricordiamo che la Abate e la Shaimi, in queste settimane, non se le sono mai mandate a dire, anzi. Sono diverse le discussioni in cui le abbiamo viste protagoniste.