Uomini e Donne oggi, Marta Pasqualato contro tutti: sfogo inaspettato

Oggi Uomini e Donne, Marta Pasqualato troppo assente sui social? Lo sfogo dell’ex corteggiatrice

I fan di Marta Pasqualato sembra non stiano gradendo la sua assenza sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare non racconti molto della sua vita privata e questo ha infastidito alcune persone. In ogni caso, nessun personaggio noto al mondo dello spettacolo è obbligato a svelare ogni particolare dettaglio della propria vita al di fuori del piccolo schermo. Di fronte agli innumerevoli messaggi ricevuti, la giovane non-scelta di Nicolò Brigante ha perso la pazienza una volta per tutte. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la bella Pasqualato ha chiarito la sua posizione nei confronti di chi l’attacca ripetutamente con messaggi privati e commenti indesiderati sotto i suoi post.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato si sfoga sui social: la risposta alle critiche

Questa volta, Marta non ce l’ha fatta a restarsene in silenzio. La bella Pasqualato ha perso le staffe dopo gli ennesimi messaggi ricevuti in cui le viene criticato il fatto di non raccontare più nulla della sua vita amorosa e non solo. “Chiariamo subito una cosa: io non sono obbligata a dir niente, il programma televisivo a ci ho partecipato è finito mesi fa, sono una persona normale che vive una vita normale e che vuole che il suo privato rimanga PRIVATO, non ho mai lasciato a nessuno la possibilità di dirmi quello che DEVO fare e non inizierà oggi. Non devo di certo dare spiegazioni a profilo fake, io darà spiegazioni quando me la sentirò alle persone che mi hanno sostenuta e mi sostengono…. Il pane in tavola me lo porteranno i 6 anni di studio e sudore che ho passato sui libri.”

Marta Pasqulato sbotta sui social dopo la partecipazione a Uomini e Donne

La Pasqualato non ha assolutamente gradito il fatto di essersi sentita dire che ha il pane in tavola solo grazie alle persone che la sostengono da quando è arrivata a Uomini e Donne. “Ai giudizi, alle chiacchiere e alle malelingue rispondo che io in questo momento guardo il cielo e sorrido, voi invece abbassate lo sguardo….” Intanto resta top-secret la sua attuale situazione con Nicolò Brigante.