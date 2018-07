Uomini e Donne Oggi, Mario Serpa spiazza: amara rivelazione su Claudio

By

Oggi Uomini e Donne, Mario Serpa: la nuova vita senza Claudio Sona

Mario Serpa ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Gay ha parlato per la prima volta della sua nuova vita dopo la nuova fine della storia d’amore con Claudio Sona. La coppia si è definitivamente lasciata qualche mese fa, anche se l’ufficialità è arrivata dopo svariato tempo. Ora, entrambi sono tornati a fare la vita da single. Il simpaticissimo romano ha dichiarato di non essersi mai montato la testa, tant’è che è sempre rimasto lo stesso ragazzo con i piedi ben saldi a terra. La sua giornata tipo è infatti la stessa che svolgeva prima della popolarità arrivata grazie alla trasmissione di Maria De Filippi.

Ovviamente, aver preso parte ad un programma televisivo così noto al pubblico ha fatto sì che Mario diventasse popolare e per questo riconoscibile da moltissime persone. Nonostante ciò, Serpa continua a dare la priorità al lavoro e alle persone che gli hanno sempre voluto bene. Nel corso dell’intervista non si poteva ovviamente evitare una domandina su Claudio e sul loro rapporto. Sona ha scelto Serpa nello studio della De Filippi, poi le cose sono andate a finire male. I due si sono lasciati, venendo poi a galla una terza persona. Alcuni mesi fa, a grande sorpresa, i diretti interessati hanno fatto sapere ai loro fan di essere tornati insieme. Dopo così tanto tempo e dopo tutte le polemiche che c’erano state durante la scorsa estate, il ritorno di fiamma sembrava essere praticamente impossibile, eppure loro sono riusciti a lasciarsi tutto alle spalle e a ricominciare insieme.

Uomini e Donne, Mario Serpa: dichiarazione inaspettata sulla storia d’amore con Claudio Sona

A grande sorpresa, Mario ha rivelato un particolare del tutto inaspettato sulla sua vita privata e amorosa. Al ragazzo di Roma gli è stato chiesto se si fosse pentito e lui ha risposto, come sempre, senza mezze misure. “Considero l’epilogo solo uno. Avrei preferito che a suo tempo, non mi fossi voltato indietro per ridare una seconda possibilità.” Dal suo canto, anche Claudio ha rilasciato un’intervista, parlando della sua giornata tipo da single, senza però voler fare menzione sulla relazione con Serpa.