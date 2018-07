Uomini e Donne news: l’ex corteggiatore Mario Serpa in ospedale

Uomini Donne news, Mario Serpa è finito in ospedale: il messaggio dell’ex corteggiatore ai fan

Mario Serpa è finito in ospedale. Ad annunciarlo è stato lo stesso corteggiatore di Uomini e Donne sui social. Per mettere al corrente dell’accaduto i fan, infatti, Mario ha usato proprio Instagram. L’ex di Claudio Sona, però, ha voluto subito tranquillizzare i fan, accompagnando la foto postata su stories con dei brevi ma significativi messaggi. “Tutto sotto controllo” ha scritto nello specifico Mario Serpa “Tutto regolare”. Come è possibile intuire dall’immagine condivisa, inoltre, l’opinionista di Uomini e Donne a quanto pare si trova all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, probabilmente in attesa al pronto soccorso. “Fatemi entrare non ne posso più” ha difatti scritto il romano, forse per via dei tempi di attesa.

Cosa è successo Mario Serpa? Al momento quando e perché l’ex corteggiatore del Trono Gay sia finito in ospedale non lo sappiamo. Fino a poche ore fa, infatti, lo stesso ha condiviso con i suoi follower immagini e video di lui relative al suo cambio look. Vista la preoccupazione degli ammiratori e delle ammiratrici del ragazzo, però, è probabile che lo stesso ritorni tra poche ore a parlare della questione. Se non altro per spiegare quello che è successo ai propri fan (che così facendo possono stare più tranquilli).

Uomini e Donne, Trono Gay: è finita tra Mario Serpa e Claudio Sona

Il ritorno di fiamma tra Claudio Sona e Mario Serpa non ha avuto, anche questa volta, il lieto fine tanto sperato dai fan. I due, una volta usciti insieme da Uomini e Donne, hanno attraversato diversi alti e bassi e adesso, a distanza di tempo dalla scelta, pare che la loro storia sia veramente arrivata al capolinea.