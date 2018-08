Uomini e Donne oggi, Mariano ha ritrovato l’amore dopo Valentina? La verità

Uomini e Donne oggi, Mariano Catanzaro: un’altra donna nella vita dell’ex tronista dopo Valentina Pivati? La smentita

Mariano Catanzaro da qualche settimana ha fatto sapere di essersi lasciato con Valentina Pivati, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Tra i due sembrava che la storia d’amore procedesse a gonfie vele. Le prime foto da loro condivise sui social facevano pensare che tra loro c’era una certa complicità e serenità. Invece pare proprio che diverse differenze caratteriali li abbiano portati a prendere due strade diverse. Entrambi hanno confermato la rottura attraverso i social e ora spunta qualche foto che ritrae l’ex tronista in compagnia di un’altra ragazza. Scendendo nel dettaglio, Mariano è stato avvistato da alcune fan mentre abbraccia una giovane. Le foto sono state inviate al sito Isa e Chia, che ha prontamento condiviso con i suoi lettori. Ed ecco che proprio al portale di gossip, l’ex tronista ha scelto di mettere in chiaro la situazione, rivelando di non essere fidanzato con nessuna ragazza. Dunque, dopo Valentina la vita sentimentale di Mariano non ha preso alcuna svolta.

Sotto il post di Instagram condiviso da Isa e Chia, l’ex della Pivati ha commentato: “Ragazzi ma abbracciare una ragazza mentre cammino significa avere un’altra donna?!” Già con questo commento aveva chiaramente rivelato di non aver trovato l’amore dopo Valentina. La ragazza con cui è stato avvistato probabilmente è un’amica. A dare un’ulteriore conferma ci pensa ancora lo stesso Mariano che scrive un messaggio al sito di gossip per rendere più chiara la situazione. In particolare, Catanzaro rivela che al momento le uniche donne della sua vita sono sua mamma e sua sorella. Dunque, nessun’altra è ancora riuscita a entrare nel cuore dell’ex corteggiatore di Valentina Dallari. Mariano dichiara apertamente di amare le sue due donne più della sua stessa vita, come già aveva rivelato nel corso di una puntata del Trono Classico.

Uomini e Donne: Mariano Catanzaro è single dopo la fine della sua storia con Valentina Pivati

Mariano, inoltre, ci tiene inoltre a precisare che, qualora dovesse fidanzarsi, sarà lui stesso a dirlo. Dunque, al momento l’ex tronista è ancora single. La fine della sua storia con Valentina non ha scosso più di tanto i telespettatori. Infatti, il trono di Mariano non ha mai pienamente convinto il pubblico di Canale 5, tanto che le sue stesse corteggiatrici avevano deciso di lasciare il programma.