Uomini e Donne news, Mariano: “Valentina mi ha lasciato, non capisco perché”

Uomini e Donne news: perché Mariano e Valentina si sono lasciati? Il lungo sfogo dell’ex tronista

A poche ore dall’annuncio di Valentina Pivati, è arrivata la versione di Mariano Catanzaro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la fine della sua storia d’amore in una lunga diretta su Instagram. Una diretta nella quale il napoletano ha espresso tutto il suo dolore per una relazione nella quale aveva creduto molto. Mariano ha infatti rivelato che a chiudere il rapporto – a due mesi dalla scelta alla corte di Maria De Filippi – è stata Valentina. “Io ero innamorato, sono stato il primo a dirle ti amo e lei l’ha ricambiato. Poi non so cosa sia successo ma sono cambiate le cose. Forse era un rapporto unilaterale. Mi ha lasciato lei, all’inizio ci sono rimasto male perché io ci credevo come un bambino crede a Babbo Natale”, ha raccontato Catanzaro.

Mariano ha poi proseguito: “Lei parla di incomprensione caratteriale ma questo è vero fino ad un certo punto. Ho dato tutto quello che potevo dare. Io vedevo una prospettiva futura, ero predisposto a una convivenza, io c’ero e non mi sono mai tirato indietro. Io non riesco a capire cosa sia successo ma non si può recuperare”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha assicurato di non aver mai tradito la sua ex fidanzata e di non volere più alcun tipo di rapporto con Valentina. “Lei dice che abbiamo un buon rapporto, ma non è cosi. Ci siamo detti ti amo, l’ho scelta come fidanzata è inutile vedersi da amici: o sei nella mia vita come fidanzata o non ci sei proprio”, ha chiarito l’aspirante attore.

Mariano Catanzaro di Uomini e Donne non ha altre fidanzate dopo Valentina

“Forse lei era troppo presa da questo mondo e si è destabilizzata. Anche a me fa piacere far parte di questo mondo, ma ci sono più a lungo di lei quindi sono già abituato”, ha aggiunto Mariano Catanzaro. Che ha infine concluso: “Non ho altre ragazze, al contrario di quello che dicono certe segnalazioni. Per il momento preferisco restare da solo”.