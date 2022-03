Uomini e Donne oggi, Maria perde le staffe con Tina e Alessandro: perché

La conduttrice è corsa in difesa di Ida contro l’opinionista per spiegare perché fa bene a non fidarsi del suo nuovo corteggiatore

Maria De Filippi ha perso la pazienza con Tina Cipollari oggi. Nella puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 21 marzo 2022 c’è stata l’ennesima discussione al centro studio tra Ida e Alessandro, che si può dire non abbiano mai trovato un punto d’incontro. Che tra loro non funzionasse era sotto gli occhi di tutti, eppure sono andati avanti a lungo prima di decidere di dire basta. Lo diranno, però, perché le anticipazioni dell’ultima registrazione hanno messo la parola fine alla loro conoscenza. Questo almeno è successo al momento, poi chissà che non riescano a riavvicinarsi ancora una volta. Se faranno bene o meno solo il tempo lo dirà.

Anche oggi comunque Tina ha ribadito a Ida che secondo lei è troppo pesante e va troppo di fretta nei rapporti con gli uomini. Vuole tutto e subito e dimentica di godersi il momento, insomma non costruisce il presente pensando già al futuro. Di tutt’altro avviso è invece Gianni Sperti, che difende Ida sempre e comunque, a prescindere, e lo ha fatto anche oggi. Secondo lui, infatti, l’unico modo di vivere l’amore è di pancia, di istinto, è gettarsi in un rapporto senza razionalità, quella che invece metterebbe Alessandro nella conoscenza con Ida.

I due opinionisti hanno battibeccato come sempre: Tina difende Alessandro e Gianni difende Ida. A un tratto è intervenuta Maria, evidentemente spazientita da certi discorsi e ha spiegato ad Alessandro il punto di vista di Ida. Quindi gli ha detto che lei ha l’impressione che appena non riescono a trovare un punto di incontro lui si allontana. Alessandro ha confermato e ha aggiunto: “Ci penso, penso ma posso andare bene per questa donna?”. Maria ha chiesto all’uomo se allora Ida non dovrebbe mai parlare e restare muta, ma lui ha smentito: anzi, Alessandro vuole che Ida dica tutto.

La discussione è andata avanti, poi Maria ha chiesto al Cavaliere cosa prova per Ida. Alessandro ha parlato di sentimenti, ma ha ammesso di non essere innamorato. Anche su questo ci sono stati scontro tra i due opinionisti: Tina pensa che l’amore possa arrivare in un secondo momento e ha consigliato a Ida di non essere pesante e che le cose potrebbero cambiare. “Se poi va male cosa le dici?”, ha detto Maria rivolgendosi alla Cipollari. Mentre Tina stava rispondendo, la conduttrice ha pure ripetuto la domanda ed era già chiaro insomma che fosse più d’accordo con Gianni che con Tina.

“Eh però tu le dici vai avanti. Benissimo, lui non è questo e le dice che non è innamorato. Allora siccome è onesto le dici di andare avanti?”, ha chiesto Maria. Poi ha cambiato tono ed è sembrata ancora più spazientita:

“Siccome è onesto, lei deve andare avanti? Siccome rispetto ai disonesti lui è onesto allora va avanti. Non ho capito, siccome ci sono i disonesti e lui è onesto allora vado avanti perché è onesto. Come possono cambiare le cose? Lei deve cambiare carattere? Deve diventare leggera e spensierata? Non lo è. Lo hai saputo che non è leggera e spensierata? Questo è lei, ti piace? Non lo so”

Tina ha confermato che Ida piace ad Alessandro, come lui ha spesso detto. Maria non sembra convinta di questo. Non solo, lei ha pure già capito che Ida è innamorata di Alessandro e lui non ricambia. Infatti ha spiegato:

“Allora io non ho fatto la domanda a lei perché se io chiedo Ida sei innamorata la risposta è sì, poi tu che fai se lei dice sì? Se dice sì è una bella responsabilità. Per questo non faccio la domanda, non perché so sc..a. Perché so la risposta. Una volta che la risposta è sì, tu che fai? L’onestà che fa?”

Anche in questo caso Maria è stata abbastanza pungente, insomma. Ha battuto spesso sull’onestà di Alessandro evidenziata da Tina. Poi ha detto: “Vediamola fino in fondo”, e ha chiesto a Ida se è innamorata. Lei non ha risposto, ha spiegato di non voler rispondere davanti a tutti, ma era palese fosse sì la sua risposta. Quindi si è rivolta ad Alessandro: “L’onestà dove ti porta? Questa è la stessa”.

Insomma, Maria De Filippi ha difeso Ida a Uomini e Donne e spiegato ad Alessandro che dovrebbero piacergli anche i lati caratteriali più pesanti della Platano. La conduttrice dopo questo momento in cui ha alzato la voce è tornata a sorridere portando avanti il confronto, anche quando ha detto a Tina che Ida non può permettersi di vivere un amore spensierato. Il motivo? Ciò che ha passato con Riccardo Guarnieri. Non è stato fatto il suo nome, ma non ce n’era bisogno.