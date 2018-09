Uomini e Donne oggi, Marco torna per Gemma ma spunta Loredana

Uomini e Donne oggi: Loredana pronta a corteggiare Marco, Gemma con Rocco

Nel Trono Over di Uomini e Donne approda Loredana, una donna pronta a conoscere Marco. La nuova dama ha deciso di entrare a far parte del programma proprio per conoscere il cavaliere, tornato in studio per Gemma Galgani. Marco vorrebbe riprendere la conoscenza con la dama, la quale però ha chiarito di voler vedere altre persone. Infatti, per lei è arrivato Rocco, che ha intenzione di conquistare il cuore della Galgani. Ed ecco che arriva qualcuno anche per Marco. Loredana è apparsa come una donna molto particolare. I suoi capelli rossi hanno subito attirato l’attenzione, ma anche la sua genuinità e dolcezza. La nuova dama ha dichiarato di essere rimasta tanto colpita dal comportamento che il cavaliere ha tenuto con Gemma. Proprio per questo, ha deciso di chiamare la redazione e di chiedere a Marco di iniziare una frequentazione. Il cavaliere non ha dato una risposta su questo, ma ha accettato di ballare con lei.

“Vorrei un uomo così”, ha rivelato Loredana riferendosi a Marco. Il cavaliere è apparso visibilmente soddisfatto di fronte alle dichiarazioni della donna. Loredana si è definita una persona sincera e vera. Un tempo si riteneva una persona timida, ma ha deciso di superare questa timidezza. Ed ecco che Maria De Filippi le ha confermato che è riuscita a mettere da parte questo lato del suo carattere. Avendo notato l’attrito nato tra Marco e Gemma, ha preso coraggio e ha chiamato la redazione. Loredana lavora in una gelateria e tutti immaginano quanta allegria possa portare al locale. Infatti, la dama è apparsa come una persona abbastanza positiva.

Oggi Uomini e Donne: per Marco arriva una nuova dama, Gemma impegnata con Rocco

Mentre Gemma ha deciso di intraprendere una conoscenza con Rocco, ecco che per Marco è arrivata un’altra possibilità. Il cavaliere ha ricevuto davvero tantissimi complimenti da parte di Loredana, la quale sembra disposta a tutto pur di conquistare il suo cuore. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro, magari Gemma diventa gelosa della nuova conoscenza di Marco.