Trono Over, Gemma e Marco di nuovo insieme: ma spunta Rocco

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma esce ancora con Marco: Rocco la corteggia

Il 7 Settembre 2018 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma ha già catturato l’attenzione di alcuni cavaliere del parterre. Nel corso della prima registrazione, Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di un ex volto del programma. Marco ha infatti deciso di tornare in studio perché resosi conto di essere ancora legato affettivamente alla Galgani. Ora, scopriamo che i due alla fine sono uscite di nuovo insieme. La dama di Torino non era tanto della quale, ma poi ha cambiato idea. La donna sembrava più propensa a voltare pagina e a non tornare a Frequentare l’uomo, ma alla fine si è convinta del contrario.

In ogni caso, non sarà affatto facile per Marco riuscire a riconquistare il cuore di Gemma. La dama ha infatti iniziato anche un’altra conoscenza, quella di Rocco. Lui è una new-entry del programma e pare essere davvero intenzionato a far perdere la testa alla donna. Nonostante lui dica di essere fermamente convinto di voler conoscere la Galgani, lei non è dello stesso parere. La signora del parterre femminile del Trono Senior ha infatti esposto i suoi dubbi nei riguardi del signore. A quanto pare, la storica dama non è convinta al cento per cento dell’interesse che lui dice di avere nei suoi confronti. Di fronte ai dubbi di Gemma, non è stato possibile trattenere l’ira di Tina Cipollari.

Trono Over Uomini e Donne: Gemma tra Marco e Rocca, Tina si infuria

A quanto pare, anche quest’anno assisteremo agli infuocati diverbi a cui ci hanno tanto abituati Gemma e Tina. Nella seconda registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, la Cipollari si è scatenata contro la Galgani e le sue nuove frequentazioni. Senza dubbio, anche in questa stagione ne vedremo delle belle.